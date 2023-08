Regenboogtrui zet Mathieu van der Poel aan het denken: “Witte broek, iets om naar uit te kijken”

Video

Als Nederlands kampioen reed hij er al eens mee rond (en won hij de Amstel Gold Race), maar met de regenboogtrui is het wel erg aanlokkelijk voor Mathieu van der Poel… “De witte broek, als het goed weer is”, lacht de kersverse wereldkampioen voor de camera van WielerFlits.

Naast de regenboogtrui beschikt Van der Poel ook over een witte Canyon-fiets, waarmee hij vandaag naar de wereldtitel snelde in een nat Glasgow. “We zullen zien. Dan is het wel heel veel wit ineens, maar het is wel iets om naar uit te kijken”, aldus Van der Poel. Aan zijn ploeg Alpecin-Deceuninck en kledingsponsor Kalas dus om meerdere pakjes klaar te leggen voor MVDP.

Eerder dit jaar liet ook de toenmalig wereldkampioen Remco Evenepoel zich meermaals in een compleet witte outfit zien. Zo won de Belg in die outfit Luik-Bastenaken-Luik en onlangs nog de Clásica San Sebastián.

