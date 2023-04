Remco Evenepoel geeft uitleg: waarom een witte broek?

Remco Evenepoel verscheen in Luik-Bastenaken-Luik voor het eerst als wereldkampioen geheel in het wit. Beter gezegd volgens de wielermodepolitie: de kopman van Soudal – Quick-Step droeg een witte broek. Net zoals Mathieu van der Poel dat bijvoorbeeld deed als Nederlands kampioen in de Amstel Gold Race in 2019 die hij op fenomenale wijze op zijn naam schreef.

Na afloop van de oudste klassieker werd er op de persconferentie aan Evenepoel gevraagd om zijn kledingkeuze toe te lichten. “Luik-Bastenaken-Luik is een speciale koers”, vertelde de wereldkampioen die net de Ardennen-klassieker voor de tweede opeenvolgende keer had gewonnen. “Voor zo’n mooie koers vind ik dat je ook iets speciaals kunt doen.”

“In het peloton kreeg ik ­van de andere renners alleen maar positieve commentaren”, vervolgt Evenepoel. “Niemand sprak mijn keuze tegen, zo het leek erop dat de combinatie van de regenboogtrui en de witte broek bij iedereen in de smaak viel. En, het bracht ook nog geluk. Het was een goed gevoel om helemaal in het wit te rijden. Het is wat speciaal, maar ik hou daar juist van. Of ik nog vaker met een witte broek te zien zal zijn? Haha, je ziet wel wanneer ik die broek nog eens aantrek.”