Regen speelde volgens Lefevere geen rol in zege Lampaert: “Regen of geen regen, het was nat”

Yves Lampaert won gisteren de openingstijdrit van de Tour de France. Terwijl bijvoorbeeld Wout van Aert in de regen reed, was de neerslag tijdens Lampaerts rit afgenomen. Volgens Patrick Lefevere heeft dat echter geen invloed gehad op de uitslag. “Wat is dat voor gezever? Regen of geen regen, het was nat”, zegt de teammanager van Quick-Step Alpha Vinyl tegen Sporza.

“Er zijn renners gevallen voor Wout en na Wout”, doel Lefevere op Wout van Aert, die als tweede eindigde in de tijdrit. Onder anderen Stefan Bissegger, Steven Kruijswijk en Christophe Laporte gingen in de rit tegen de klok tegen het asfalt. “Ik ben blij dat de kranten morgen niet meer geel zullen kleuren voor Jumbo-Visma, maar wel voor ons. Voor alle duidelijkheid, ik heb niks tegen Wout.”

Lefevere was vooral heel blij, voor Lampaert. “Hij is van mijn streek, hij is een boerenzoon. Hij was tweede op het Belgisch kampioenschap tijdrijden, na Remco. Ik had ook gezien dat hij zondag in de wegrit heel goed was, maar in Middelkerke was het moeilijk. Ik weet dat hij met de fiets kan rijden. Ik denk dat Yves een beetje het geloof verloren was dat hij een goede tijdrijder is, omdat hij altijd geklopt werd. Maar vandaag was het fantastisch.”

Onverwachte zege

Hoewel Lefevere overtuigd was van de kwaliteiten van Lampaert, geeft hij toe dat hij de overwinning niet aan had zien komen. “Ik had eigenlijk niet zoveel geloof in winst vandaag, daar moet ik eerlijk in zijn. We wisten dat Asgreen na zijn zware valpartij niet oké was. We kennen Yves allemaal als een goede, sympathieke coureur. Maar hier het geel pakken in de eerste rit van de Tour, ik zit voor het eerst in mijn leven bijna zonder woorden.”

Contract

Het contract van Lampaert is nog niet verlengd, maar Lefevere zal dieper in de buidel moeten tasten om hem te behouden na deze zege. “Ik zou eigenlijk beursmakelaar moeten worden. Elke keer ik met renners spreek, van Quinten Hermans tot iedereen, winnen ze altijd en gaan de prijzen omhoog. Ik zou morgen moeten veranderen van job. Maar na alle pech die Yves gehad heeft, van vorig jaar tot de afgelopen Parijs-Roubaix, heeft hij eindelijk wat hij verdient. Ik hoop dat de contractverlenging in orde komt, als die managers niet te gek worden.”