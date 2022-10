Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz overleden

Dietrich Mateschitz, de oprichter van het energiedrankje Red Bull, is op 78-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijker was met het merk een belangrijke sponsor van veel sporten, sportploegen en individuele sporters. Onder meer Wout van Aert en Tom Pidcock zijn atleten namens Red Bull.

In 1984 werd het bedrijf Red Bull mede-opgericht door Mateschitz. Het energiedrankje werd immens populair en Mateschitz werd er miljardair door. Het merk profileerde zich als sponsor van extreme sporten, vooral als geldschieter in de Formule 1 is Red Bull bekend. Sinds 2005 is het naamsponsor van een van de beste teams in de autosport.

Maar ook in de wielersport investeert het bedrijf van Mateschitz steeds meer. Vooral mountainbikers en veldrijders worden gesponsord door Red Bull, zoals Wout van Aert, Tom Pidcock, Pauline Ferrand-Prévot, Blanka Kata Vas en Evie Richards.

Sommige renners hebben zelfs een contract waarin staat dat zij met een speciale Red Bull-helm in actie komen. “Sinds 2022 ben ik geen parttime- maar fulltime-atleet, dus nu wordt de helm overal een herkenningspunt en heb ik mijn vleugels altijd bij”, zei Van Aert begin dit jaar, met een subtiele verwijzing naar de slogan van het merk.