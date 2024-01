donderdag 25 januari 2024 om 19:33

Red Bull ondersteunt voortaan ook Zoe Bäckstedt

Zoe Bäckstedt is de volgende atleet die een samenwerking aangaat met Red Bull. Het populaire energiedrankmerk wordt de persoonlijke sponsor van de 19-jarige Britse van Canyon//SRAM.

In het huidige wielerpeloton rijden al een aantal Red Bull-atleten rond. Zo zien we onder andere Wout van Aert en Tom Pidcock al enige tijd rondrijden met speciale helmen. Ook Evie Richards, Blanka Vas en en BORA-hansgrohe-renner Anton Palzer (die vooral doorbrak in de ski-sport) gingen Bäckstedt voor.

Red Bull kwam vorige week nog in het nieuws, omdat het haar investeringen in de wielersport wil uitbreiden. Het merk heeft namelijk een aanvraag gedaan om een meerderheidsaandeel in RD Pro Cycling en RD Beteiligungs te verkrijgen. Deze bedrijven geven leiding aan BORA-hansgrohe.