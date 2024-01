woensdag 3 januari 2024 om 13:42

Red Bull neemt meerderheidsaandeel in wielerploeg BORA-hansgrohe

Red Bull was al op vele fronten actief in de wielersport, maar lijkt nu nog meer te gaan investeren in het wielrennen. Het populaire energiedrankmerk heeft sinds 29 december een meerderheidsaandeel in RD Pro Cycling en RD Beteiligungs. Deze bedrijven geven leiding aan BORA-hansgrohe.

Red Bull heeft 51% van de aandelen verworven van de twee bedrijven, die eerder nog eigendom waren van Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe. Dit is inmiddels bevestigd door de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit. De overdracht van de aandelen zou tegen 26 januari voltooid moeten zijn. Binnen het kamp van BORA-hansgrohe blijft het voorlopig stil.

Intensievere samenwerking?

Het lijkt er echter wel op dat Red Bull in de nabije toekomst nog meer zal investeren in BORA-hansgrohe, en een nog prominentere rol zal vervullen binnen de WorldTour-formatie. De twee partijen werken overigens al langere tijd samen. BORA-hansgrohe is sinds begin 2023 met Red Bull op zoek naar nieuwe talenten voor de eigen juniorenploeg. Dit scoutingsprogramma gaat door het leven als ‘Red Bull Junior Brothers’.

In het huidige wielerpeloton rijden een aantal Red Bull-atleten rond. Zo zien we Wout van Aert, Tom Pidcock en BORA-hansgrohe-renner Anton Palzer rondrijden met speciale helmen.