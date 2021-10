RCS Sport zet Tirreno-Adriatico op gelijke voet met Parijs-Nice

RCS Sport heeft met haar wedstrijden voor een aantal verschuivingen op de UCI-kalender gezorgd. Vooral in het voorjaar zijn er een aantal opvallende wijzigingen. Zo staat deze woensdag Milaan-Turijn op de kalender, een echte herfstklassieker. Maar vanaf 2022 vindt de oudste wielerwedstrijd op aarde plaats in de week voor Milaan-San Remo, net als vroeger.

Tirreno-Adriatico en Grande Partenza Giro

Ook omtrent Tirreno-Adriatico is er iets te doen. RCS Sport steekt van wal op zaterdag 5 maart met Strade Bianche voor mannen en vrouwen. De maandag erop begint vervolgens Tirreno-Adriatico, in tegenstelling tot andere jaren. Toen begon de koers tussen de twee zeeën normaal op woensdag, maar nu begint ze op dezelfde datum als Parijs-Nice. Er was altijd al sprake van overlap, maar nu is dat helemaal het geval.

Omdat Tirreno-Adriatico nu naar voren gehaald is, heeft RCS Sport Milaan-Turijn ingepland op woensdag 16 maart. Daarmee is die plaats in ere hersteld, want vroeger diende Milaan-Turijn ook als voorbereidingskoers op Milaan-San Remo. La Primavera staat voor zaterdag 19 maart op de kalender. Of het parcours net zoals in 2020 – toen Milaan-Turijn vanwege corona ook plaatsvond voor San Remo – wijzigt, is niet bekend.

Daarnaast laat RCS Sport doorsijpelen dat de Giro d’Italia begint op vrijdag 6 mei en daardoor dus een extra rustdag kent. Dat heeft alles te maken met een Grande Partenza buiten Italië. De kans lijkt klein dat dit om Friesland gaat, waarvan eerder op woensdag duidelijk werd dat zij zich beschikbaar gaat stellen. Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije maken in het najaar de RCS Sport-wedstrijden compleet.

Kalender Italiaanse wedstrijden 2022

5 maart: Strade Bianche

7-13 maart: Tirreno-Adriatico

16 maart: Milaan-Turijn

19 maart: Milaan-San Remo

12-15 april: Giro di Sicilia

6-29 mei: Giro d’Italia

6 oktober: Gran Piemonte

8 oktober: Ronde van Lombardije