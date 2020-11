Ramunas Navardauskas (32) stopt met wielrennen

Ramunas Navardauskas stopt met wielrennen. De 32-jarige Litouwer, die etappes won in de Tour de France en de Giro d’Italia, reed de afgelopen twee seizoenen voor het Franse ProTeam Nippo-Delko One Provence rond.

In juni van 2017 werd Navardauskas opgeschrikt door hartritmestoornissen, waaraan hij geopereerd moest worden. Zijn periode bij Bahrain Merida (2017 en 2018) verliep daardoor moeizaam. Na een lange zoektocht vond Navardauskas in Delko Marseille een nieuwe ploeg voor 2019.

De viervoudig kampioen van Litouwen, woonachtig in Spanje, heeft nu besloten om ermee te stoppen. “De situatie rondom het coronavirus kwam erbij, er waren zorgen binnen de ploeg en ik verloor het plezier in wielrennen”, zegt hij tegen La Provence.

“Ik heb de laatste drie jaren moeite gehad door mijn hartproblemen en was altijd aan het vechten met mezelf. Daardoor heb ik besloten om mijn rust te pakken en het leven wat rustiger aan te pakken. Ik wil het fietsen een beetje vergeten. Misschien krijg ik er over een paar jaar spijt van, maar ik heb er nu genoeg van”, aldus Navardauskas.

Palmares

Op de erelijst van Navardauskas staan ritzeges in de Tour 2014 en de Giro 2013. Daarnaast won hij met de Garmin-ploeg ook twee ploegentijdritten in die grote rondes. Het leverde hem in de Giro van 2012 twee dagen in de roze trui op. Ook zijn bronzen medaille in de WK-wegrit van Richmond, achter Peter Sagan en Michael Matthews, springt eruit.