Rally Cycling meldt zich voor Wessel Krul

Wessel Krul kwam onlangs een contract overeen voor 2022 met Metec-Solarwatt. De 21-jarige renner uit Enkhuizen zou de overstap maken van SEG Racing Academy, dat na dit seizoen stopt. De situatie is echter veranderd, want het Amerikaanse ProTeam Rally Cycling heeft zich bij Krul gemeld met een profcontract voor minstens twee jaar. Dat melden meerdere bronnen aan WielerFlits.

Het Nederlandse tijdrittalent ontpopte zich dit seizoen ook tot spurter, een beetje zoals Marcel Kittel dat destijds ook ontdekte. Krul zou zodoende in 2022 als sprinter en afmaker fungeren bij Metec-Solarwatt, dat eerder onder meer David Dekker en de broertjes Lars en Marijn van den Berg aan een profcontract hielp. De jongeling had onlangs zijn ja-woord aan die ploeg gegeven, maar dat was nog voordat Rally Cycling zich meldde.

Metec-Solarwatt wil Krul in ieder geval geen strobreed in de weg liggen, waardoor de renner van SEG Racing Academy naar alle waarschijnlijkheid spoedig een profcontract ondertekend bij de Amerikaanse ploeg. Dat bestond afgelopen seizoen louter uit Amerikanen, Canadezen én Arvid de Kleijn. De Nederlander vond zijn weg naar het profcircuit uiteindelijk ook via Metec. Onlangs won De Kleijn nog La Route Adélie de Vitré.

Sterk seizoen

Krul zelf heeft een degelijk jaar achter de rug. Zijn sprintkwaliteiten toonde hij dit seizoen voor het eerst in de Vredeskoers U23, waar hij twee keer tweede werd en het puntenklassement op zak stak. Dit najaar bleef hij sterke resultaten opstapelen, met een massasprintzege in de Flanders Tomorrow Tour, een zevende plek in het Kampioenschap van Vlaanderen, een elfde plek in Gooikse Pijl en een dertiende plek in de Dorpenomloop Rucphen.