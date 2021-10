Wessel Krul en Tibor Del Grosso laatste aanwinsten Metec-Solarwatt

Metec-Solarwatt is klaar op de transfermarkt. Na Jordan Habets, Roan Konings, Rens Tulner, Axel van der Tuuk en Hidde van Veenendaal, presenteert de Nederlandse Continental-formatie komende week de laatste twee aanwinsten voor het nieuwe jaar. Dat betreft belofte Wessel Krul en junior Tibor Del Grosso, vertrouwen meerdere bronnen WielerFlits toe.

De 21-jarige Wessel Krul uit Enkhuizen volgt een beetje hetzelfde pad als Marcel Kittel. De jongeling kwam in zijn eerste twee jaar als belofte vooral in het nieuws door uitstekende tijdritprestaties, maar in het jaar 2021 ontpopte hij zich plots als snelle man. Bij Metec-Solarwatt willen ze die kwaliteiten meer uitbouwen. Krul krijgt bij de formatie uit Tiel komend jaar de rol als afmaker in de sprints. Ook Konings krijgt zijn kansen als spurter, maar hij komt over van de junioren en krijgt de tijd.

Krul toonde zijn snelle benen dit jaar voor het eerst in de Vredeskoers, waar hij twee keer tweede werd in de pelotonssprint en zodoende het puntenklassement mee naar huis mocht nemen. Dit najaar diept hij zijn sprints ook goed uit, met een zege in een massaspurt tijdens de Flanders Tomorrow Tour (UCI 2.2U) als hoogtepunt. Ook werd hij tussen de profs zevende in het Kampioenschap van Vlaanderen, elfde in de Gooikse Pijl en dertiende in de Dorpenomloop van Rucphen.

Topjunior Del Grosso

Met Tibor Del Grosso haalt de ploeg van teammanager Michel Megens een tweede topper uit het Nederlandse juniorencircuit binnen. Hij komt over van juniorenploeg Streetjump Development Team. Onlangs haalde Del Grosso nog het nieuws rondom een pijnlijke misser van de KNWU op het WK. Juniorenbondscoach Marco van Bon – oud-teammanager bij Streetjump Development Team – selecteerde vijf renners, terwijl er maar vier mochten starten. Del Grosso werd het kind van de rekening.

Zonde, want de 18-jarige allrounder uit het Drentse Eelde is bezig aan een voortreffelijk seizoen. Zo won hij de lastige Franse klimkoers La Ronde des Vallées, waar hij de openingsrit won en de leiderstrui daarna niet meer afstond. Ook was hij vijfde in de Ronde van Oostenrijk voor junioren en zesde in de Vredeskoers U19. Afgelopen weekend won hij nog een rit in de Driedaagse van de Axel, waarbij enkele kasseistroken uit de Omloop van de Braakman werden aangedaan.

Del Grosso eindigde in het eindklassement van de UCI 2.1-koers overigens als vijfde, waarmee hij het jaar afsluit als mondiale nummer zes op de FirstCycling U19-ranking. Kersvers wereldkampioen Per Strand Hagenes (volgend jaar Jumbo-Visma Development) voert die lijst aan, voor Europees kampioen Romain Grégoire (volgend jaar prof bij AG2R Citroën) en Cian Uijtdebroeks (volgend jaar prof bij BORA-hansgrohe). Del Grosso is dus zesde en daarmee de eerste Nederlander.

Del Grosso zal in de winter overigens ook gewoon blijven crossen. Zijn nieuwe werkgever zal hem in de wintermaanden faciliteren. Voor de verdere ontwikkeling van de jonge Nederlander, maar ook vanwege de extra publiciteit die het zal opleveren voor de ploeg, zo is de gedachte.

Twaalf beloften

Metec-Solarwatt heeft de ploeg met zestien renners nu rond. Nieuwkomer Rens Tulner en Hartthijs de Vries zijn twee van de vier eliterenners bij de ploeg, die voor de rest zal bestaan uit twaalf beloftes. Daarbij dus zes nieuwe namen en zes beloften uit de huidige selectie. Hoe die invulling precies is, is ons op dit moment niet bekend. Metec-Solarwatt profileert zich daarmee steeds meer tot een opleidingsploeg. Voor Sjoerd Bax is er overigens geen plek, als Qhubeka NextHash omvalt.