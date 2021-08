Rally blijft maar winnen: Kyle Murphy boekt tweede ritzege in Portugal

Rally Cycling leeft op een oranje wolk. De Amerikaanse ploeg won al twee etappes in de Volta a Portugal en daar heeft Kyle Murphy een derde ritzege aan toegevoegd. De 29-jarige Amerikaan was in de bergetappe naar Montalegre de beste renner van een kopgroep die om de winst mocht strijden. Eerder deze week won Murphy ook al de tweede etappe.

Achttien renners trokken vroeg in de etappe ten aanval, met daarbij onder meer Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Hector Carretero en Sergio Samitier van Movistar. De kopgroep kreeg ongeveer vijf minuten voorsprong, maar wist ook dat een zware finale op hen te wachten lag. De finish lag namelijk op de top van de beklimming naar Montalegre.

De kopgroep spatte ruim veertig kilometer voor het einde uit elkaar op de beklimming van de Torneiros. Carlos Salgueiro (L.A. Aluminios/L.A. Sport) bleef als laatste vroege vluchter over, al werd hij flink opgejaagd door een favorietengroep met daarin Alejandro Marque. Rafael Reis, die donderdag door zijn ritzege de leiding overnam van Marque, moest op de Torneiros al lossen.

Kyle Murphy grijpt zijn tweede ritzege

Salgueiro werd nog voor de slotklim naar Montalegre (9 km aan ruim 6%) weer opgeraapt door zijn voormalige medevluchters. Met ruim twee minuten voorsprong op de groep-Marque, waar W52-FC Porto het initiatief in handen had, begon die kopgroep aan de negen kilometer lange klim.

Kyle Murphy, die eerder al de tweede etappe won, bleek van de koplopers over de beste klimbenen te beschikken. Hij gooide de rest overboord en snelde in Montalegre naar zijn tweede ritzege van deze Ronde van Portugal. José Felix Parra (Equipo Kern Pharma) strandde op de tweede plaats.

Eerder vandaag won Rally ook al de vierde etappe in de Ronde van Denemarken: Colin Joyce was de gelukkige. Van de zes seizoenszeges van het Amerikaanse ProTeam zijn er vier behaald sinds 6 augustus. Drie keer was het raak in Portugal en daar kwam de zege in Denemarken nog bij.

Amaro Antunes aan de leiding

In het algemeen klassement heeft W52-FC Porto de macht gegrepen. Amaro Antunes werd tiende in de daguitslag en is nu de nieuwe leider, met 14 seconden voorsprong op Alejandro Marque. Daarachter is Frederico Figueiredo derde op 18 seconden. Daarna worden de verschillen groter.

