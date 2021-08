Vluchter Colin Joyce wint vierde etappe in Denemarken, Remco Evenepoel blijft leider

Colin Joyce heeft de vierde etappe van de PostNord Danmark Rundt gewonnen. De Amerikaan van Rally Cycling was de beste van een kopgroep die standhield tot op de finish in Kalundborg. Hij versloeg Sebastian Nielsen en Martin Salmon. Het peloton met daarin alle favorieten kwam in de finale tekort en sprintte op zes seconden achterstand om de ereplaatsen. Remco Evenepoel was present en blijft leider.

Na tien kilometer ontstond de vlucht van de dag al, met daarbij Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen-Baloise. Hij had zeven renners met zich mee, te weten Martin Salmon (Team DSM), Colin Joyce, Nickolas Zukowsky (Rally), Mads Kristensen (ColoQuick), Sebastian Nielsen (Restaurant Suri-Carl Ras), Emil Toudal (BHS-PL Beton Bornholm) en Anders Foldager (Deense selectie). De acht kregen ongeveer drie minuten voorsprong van het peloton, dat een tegenaanval van Sam Brand (Novo Nordisk) en Fabio Mazzucco (Bardiani-CSF-Faizanè) nog wist te pareren.

Valpartij in het peloton

Magnus Bak Klaris ging later in de rit wel met succes in de tegenaanval. De renner van de Deense selectie sloot op zestig kilometer van de meet aan bij de kopgroep. In het peloton was het wat onrustig, mede door een flinke valpartij met daarbij onder meer Timo Roosen, Mike Teunissen en Matteo Moschetti als betrokkenen. Zij konden allemaal hun weg vervolgen. Deceuninck-Quick-Step trok zich daar niets van aan en bleef het tempo bepalen. Het verschil met de kopgroep schommelde rond de twee minuten.

De uit de kopgroep geloste Foldager ging met de nog frisse Pawel Bernas nog in de tegenaanval, maar dat draaide uit op een chasse patate. Nog altijd bepaalden de troepen van Remco Evenepoel het tempo in het door de wind stevig uitgedunde peloton. Twaalf kilometer voor het einde plaatste Søren Kragh Andersen een demarrage waardoor het peloton op een lint ging. Met zijn inspanning werd het gat tot de kopgroep verkleind, maar dat het vervolgens stilviel in het peloton was dan weer in het voordeel van de kopgroep.

Peloton komt te laat

Mads Pedersen probeerde op het laatste heuveltje op vijf kilometer van de finish nog weg te springen, maar dat was niet genoeg om de koplopers in te halen. Martin Salmon en Colin Joyce probeerden daar in volle finale de kopgroep nog uit elkaar te rijden, maar dat lukte niet. Met 18 seconden voorsprong gingen de vluchters de laatste twee kilometer in, en die hielden zij vast.

Mads Kristensen ging in de laatste rechte lijn de sprint vroeg aan, maar kreeg te maken met pech. Hij werd overvleugeld door Joyce, die met een sterke sprint de rest van zijn medevluchters voor wist te blijven. Nielsen werd tweede, voor Salmon. Voor Aaron Van Poucke werd het de vijfde plek. De favorietengroep kwam tekort en mocht zes seconden later sprinten voor de zevende plaats: Giacomo Nizzolo bleef Mads Pedersen en Mark Cavendish voor. Remco Evenepoel blijft de leider in het klassement.