Rafael Reis wint proloog Volta a Portugal

Rafael Reis heeft de proloog van de Volta a Portugal achter zijn naam gezet. In Lissabon was de Portugese vice-kampioen tijdrijden over 5,4 kilometer de snelste. De renner van Efapel werd ook de eerste leider.

De 82e Volta a Portugal, waar Amaro Antunes mag proberen zijn titel van vorig jaar te verdedigen, begon met een proloog van 5,4 kilometer door Lissabon. De route was biljartvlak en telde slechts drie bochten: een linkerbocht na honderd meter, een U-bocht halverwege en een ‘haakse rechter’ op honderd meter van de finish. Die was naast de stadstuin Praça do Império, op een steenworp afstand van de rivier de Taag.

Rafael Reis legde het parcours in 6:11 minuten af en was daarmee de snelste van allemaal. Als enige reed hij gemiddeld harder dan 52 per uur. Zijn ploeggenoot Mauricio Moreira werd op tien seconden tweede, een tel voor Lluís Mas van Movistar die derde werd. Diego Lopez van Kern Pharma en Mathias Norsgaard maakten de top-5 compleet. Door zijn zege mag Reis morgen in de leiderstrui van start gaan.