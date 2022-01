Quinten Hermans wilde met negatieve hertest toch naar VS: “Was niet mogelijk”

Quinten Hermans heeft er alles aan gedaan om, ondanks zijn positieve coronatest van zondag, alsnog naar de Verenigde Staten te vliegen voor het WK veldrijden. Zijn manager Hans van Kasteren heeft zich er ook mee bemoeid, maar de Belgische bond zei nee. “Een goede waarom hebben we niet”, aldus Hermans op een ingelast persmoment via Zoom.

Van Kasteren stak van wal. Hij vindt het jammer dat Hermans na zoveel voorbereidingen niet mee mocht naar Fayetteville voor het WK. “Hij werkte daar met volle overtuiging naartoe en liet ook Wereldbekers vallen. Dan is het, als je heel licht positief test (dat bleek uit een test en analyse die Hermans maandag gedaan heeft, red.), jammer dat je geen second opinion kan krijgen”, zegt de manager van de Tormans-Circus-crosser.

Hermans en Van Kasteren hebben voorgesteld om op eigen kosten een nieuwe coronatest te doen, en als die negatief zou zijn, dat hij op eigen gelegenheid naar de Verenigde Staten zou vliegen. “Al het materiaal was er al, de renner was er klaar voor en niet ziek. Want anders had hij niet kunnen presteren zondag (Hermans werd zevende in Hoogerheide, red.). Dat is heel zuur”, gaat Van Kasteren verder.

“We wilden na de vlucht, daar in Amerika, nogmaals een test te doen. Dan was hij er twee, drie dagen voor de wedstrijd en kon hij alsnog starten. Dat dat niet mogelijk gemaakt is, vind ik zuur voor een renner als Quinten. De wielerbond stond er niet voor open en wilde er niet naar kijken. Ik vind dat niet helemaal correct. Dat is in het nadeel van de sportman”, aldus de manager.

‘Weinig ruimte voor onderhandelingen’

Hermans bleef maandag en dinsdag nog doortrainen, maar stapte vandaag niet meer op de fiets. De bond stemde niet in met zijn voorstel. “Het was duidelijk dat het niet mogelijk was. Een goede waarom hebben we niet. Ze zitten aan hun eigen protocollen vast en willen die naleven, dus er was weinig ruimte voor onderhandelingen”, reageert hij kort.

Intermarché-Wanty-Gobert liet bij monde van een perswoordvoerder weten dat de afgelopen dagen veelvuldig contact is geweest tussen Belgian Cycling, bondscoach Sven Vanthourenhout, Hermans, Bart Wellens (ploegleider Tormans-Circus) en Aike Visbeek (manager Intermarché-Wanty-Gobert). Een gesprek om deze hele situatie rondom de positieve test van Hermans na te bespreken, is voorlopig niet gepland.

