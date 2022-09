Quinten Hermans voert Intermarché-Wanty-Gobert aan in Giro dell’Emilia

Intermarché-Wanty-Gobert trekt met Quinten Hermans naar de Giro dell’Emilia. De Belg zal zijn debuut maken in de Italiaanse najaarsklassieker. Verder staat met Jan Bakelants ook een oud-winaar aan de start. Hij won de koers al eens in 2015.

Hermans werd dit jaar al tweede in Luik-Bastenaken-Luik en won de vierde etappe met een lastige aankomst in Durbuy in de Baloise Belgium Tour. De 27-jarige renner zou dus ook goed uit de voeten moeten kunnen in de heuvelachtige klassieker.

Verder maakt de ervaren Domenico Pozzovivo deel uit van de selectie. Donderdag werd hij nog vijfde in de Coppa Agostini en trekt dus in goede vorm naar Bologna. Hij reed de koers al dertien keer en werd zowel in 2011 als 2017 zesde.

Ook zal Hermans worden bijgestaan door zijn landgenoten Kobe Goossens, Laurens Huys en Jan Bakelants. Die laatste kwam eerder deze maand nog in het nieuws omdat hij ploegleider Aike Visbeek een ‘paard van Troje’ noemde. Reden hiervoor was het uitblijven van een contractverlenging voor Bakelants.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Giro dell’Emilia (1 oktober)

Jan Bakelants

Kobe Goossens

Quinten Hermans

Laurens Huys

Simone Petilli

Domenico Pozzovivo

Rein Taaramäe