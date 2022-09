Bakelants haalt uit naar IWG en Visbeek: “Heb blijkbaar zelf Paard van Troje binnengehaald”

Jan Bakelants zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert. De 36-jarige Belg kan niet rekenen op contractverlenging en dus is het maar de vraag of hij in 2023 nog actief zal zijn als wielrenner. Een openhartige Bakelants doet in Het Nieuwsblad zijn verhaal. Met name performance manager Aike Visbeek moet het ontgelden.

Bakelants kreeg al voor de Vuelta a España te horen dat hij moet vertrekken bij Intermarché-Wanty-Gobert. “Na de Dauphiné kreeg ik te horen dat ik geen Tour de France kon rijden. Toen ik in Denemarken was voor Vive le Vélo, ben ik bij de ploeg gaan vragen hoe het zat. Ik heb geen manager, ik doe dat zelf. Tot mijn verrassing kreeg ik daar te horen dat het toch niet zou werken. Een ontgoocheling, want als deze ploeg vandaag staat waar hij staat – veel verder dan drie jaar geleden – dan heb ik daar veel aan toegevoegd. Ik moet me niet schamen om dat te zeggen.”

“Wrang dat de man die comfortabele positie aan mij dankt, dat nu blijkbaar vergeten is”

De ervaren renner neemt vervolgens geen blad voor de mond en haalt uit naar Aike Visbeek, die als performance manager verbonden is aan de Waalse ploeg. “Ik zal mijn woorden wikken: het is wrang dat de man die zijn comfortabele positie als sportief manager aan mij dankt, dat nu blijkbaar vergeten is. Want hoe denk je dat een Nederlander die in Zweden woont aan een job komt bij een team uit Wallonië? Je moet geen uil zijn om daar de puntjes te verbinden.”

Bakelants en Visbeek werkten in het verleden al samen bij Team DSM. De Belg toont vervolgens sms’jes aan de betreffende journalist van Het Nieuwsblad waaruit blijkt dat Bakelants de naam van Visbeek heeft laten vallen bij het management van de ploeg. “Ik wil je dat tonen, om duidelijk te maken dat wat ik zeg geen zever is van een gefrustreerde renner. Vergeten waar je vandaan komt, daar kan ik niet goed tegen.”

“De manier waarop stoort me, het rond de pot draaien”

“Een wielerploeg is geen ngo. Niks voor niks. Om dan op zo’n brutale manier aan de kant geschoven te worden… De beslissing op zich laat me eigenlijk koud. Maar de manier waarop stoort me, het rond de pot draaien. In het hele discours moest ook de kwestie Quinten Hermans nog eens de revue passeren. Een heel verhaal: Quinten heeft laat beslist om te vertrekken, waardoor de ploeg nu laat een vervanger moet zoeken. Alle managers weten ook dat de ploeg een vervanger zoekt, waardoor de prijzen nog meer de hoogte in gaan.”

“En die meerkost gaat dan zogezegd ten koste van mij. Een compleet belachelijke reden. Ik weet wat ik de voorbije drie jaar heb verdiend. Een fractie van wat de vervanger van Quinten gaat kosten. Onmogelijk dat die twee elkaar in de weg zitten. Kijk, ik kan best tegen de ironie van het lot – ik heb met Visbeek blijkbaar zelf een Paard van Troje binnengehaald – maar wees dan ook rechtuit. Ergens zou je toch in je achterhoofd mogen houden: hij heeft veel voor ons gedaan en hij heeft alles bij elkaar geen rotte bal gekost. Bij veel mensen zou je daar wat goodwill voor krijgen, hier blijkbaar niet.”