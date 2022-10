Quinten Hermans tweede in Woerden: “Heb crossgevoel nog niet volledig te pakken”

Quinten Hermans bleek in Woerden de voornaamste uitdager van Lars van der Haar, maar ook de Belg was niet in staat om ‘mister Nacht van Woerden’ van een zesde opeenvolgende overwinning te houden. “Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar Lars was gewoon beter”, vertelt Hermans aan WielerFlits.

Al in de eerste helft van de cross deed Van der Haar een poging om Hermans overboord te gooien, maar de Tormans-renner kwam terug in het wiel van de Woudenberger. Halverwege had Hermans echter geen antwoord op een demarrage van de kopman van Baloise Trek Lions. Van der Haar sloeg direct een gat van vijf seconden, breidde dat alleen maar verder uit en won voor een zesde opeenvolgende keer in Woerden.

Hermans kon na afloop leven met een tweede plaats. “Tweede worden is zeker niet mis. Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar ik moet eerlijk zijn: Lars was gewoon beter. Hij ging net iets sneller door de bochten. Ik heb het crossgevoel nog niet volledig te pakken. Ik kan al wel snel met de fiets rijden, maar verlies momenteel nog te veel in de bochten.”

Hermans voelt echter wel dat het de goede kant opgaat, een kleine twee weken voor het EK veldrijden in Namen. “Het EK is wel een totaal andere koers en niet te vergelijken met de cross in Woerden. Ik gebruik deze periode om nog veel crossen op korte tijd te rijden, om zo beter te worden. Ik heb het gevoel dat dit het geval is. Ik heb nu drie crossen kort na elkaar gereden. Dat is de sleutel om het crossgevoel op te doen.”