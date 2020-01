Quinten Hermans rijdt voorjaar met Waalse Pijl als hoofddoel donderdag 2 januari 2020 om 10:21

Quinten Hermans debuteerde op 1 januari voor de Tormans-veldritploeg met een zesde plek in Baal. Voor de 24-jarige crosser van Baal staat 2020 niet compleet in het teken van het veldrijden. Hij zal op de weg ook uitkomen voor Circus-Wanty Gobert. Zijn hoofddoel is de Waalse Pijl.

“Quinten begint in Nokere Koerse”, vertelt ploegmanager Hilaire Van der Schueren aan Het Laatste Nieuws. “Hij zou graag top zijn in de Waalse Pijl, die al zeker op zijn programma staat. Mogelijk komen daar nog Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en/of de Ronde van Romandië bij.”

‘Willen de grootste crossploeg van België worden’

Van der Schueren wil niet te hard van stapel lopen met Hermans. Een grote ronde is niet waarschijnlijk dit jaar. “Dat zien we wel, op termijn. Laat hem nu eerst maar even rustig doorgroeien op WorldTour-niveau. Ik houd er rekening mee dat Van der Poel en Van Aert in de toekomst wat minder zullen crossen, waardoor we stappen vooruit kunnen zetten en onze steile ambitie, de grootste crossploeg van België worden, kunnen waarmaken. We hebben daar zeker de middelen voor”, zegt de manager.

Hermans maakte de overstap van Telenet-Baloise naar de combinatieploeg van Circus-Wanty Gobert en Tormans niet alleen. Ook de Nederlander Corné van Kessel ging mee. “Al zal hij toch vooral blijven focussen op de cross”, aldus Van der Schueren.