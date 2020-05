Quinten Hermans past voor Ardennenklassiekers in het najaar: “Cross heeft voorrang”

Covid-19 beïnvloedt ook de wegambities van Quinten Hermans. De 24-jarige Limburger wilde dit jaar voor het eerst proeven van de Ardennenklassiekers, maar ziet zijn plannen noodgedwongen een jaar opgeschoven. “Ik zie af van de optie om de klassiekers te rijden in het najaar. Ik wil eind september, begin oktober aan het veldritseizoen beginnen.”

Quinten Hermans had het nochtans allemaal goed uitgekiend. “Ik tekende een contract voor drie jaar bij Circus-Wanty Gobert. Mijn eerste klassieke campagne – in 2020 dus – zou vooral een test zijn. Kijken of er nog moest geschaafd worden aan de planning tussen cross- en wegseizoen. In ’21 en ’22 wilde ik er dan vol voor gaan”, vertelt Hermans aan WielerFlits. “Het coronavirus heeft er echter anders over beslist.”

Zonder Mathieu en Wout

Als alles doorgaat zoals gepland, zal Hermans wel van start gaan in de Strade Bianche en Milaan-San Remo. En misschien in augustus ook nog in een of twee rittenkoersen. Maar vanaf eind september, begin oktober wil de renner zijn wegshirt opnieuw inruilen voor dat van het Tormans CX-team. Zijn debuut in de Ardennen schuift hij op naar 2021. En daar heeft hij zo zijn redenen voor.

“In de eerste plaats ben ik nog steeds veldrijder”, klinkt het. “Ik denk dat Tormans, de hoofdpartner van ons team in het veld, dat wel kan waarderen. Daarnaast is er het feit dat Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Merlier en wellicht ook Gianni Vermeersch een stuk later aan hun winterseizoen zullen beginnen. Ik moet daar niet flauw over doen, dat schept mogelijkheden. Als – opnieuw áls… – begin oktober de eerste Wereldbeker wordt verreden in de VS, wil ik een week eerder al van start gaan in Europa. Mocht de cross in de VS wegvallen, hoop ik dat er in eigen land een mooi alternatief komt.”

Dauphiné?

Oorspronkelijk zou Hermans dit voorjaar van start gaan in de Ronde van Catalonië, het Circuit de Sarthe, de Volta Limburg Classic, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “De nieuwe invulling van de planning is nog niet definitief. De Strade Bianche en Milaan San Remo staan normaal wel op het menu. Daarnaast staan een paar rittenkoersen zoals de Ronde van Luxemburg en de Dauphiné op mijn wenslijstje. Afwachten of de ploegleiding dat ook zo ziet, want er zijn wel meer ploegmaats die de Dauphiné willen rijden, natuurlijk.”

In september bouwt de Limburger dan op naar het crossseizoen. “Nee, dat is niet meer te combineren met Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn wedstrijden van respectievelijk vijf en zes uur. Als je al in volle opbouw bent om in het veld een uur in het rood te gaan, kan je tussendoor niet nog een monument rijden. Dan riskeer je in beide disciplines niet op je best te zijn. Dan begin ik liever in topvorm aan het veldritseizoen.”

Hermans vindt dat BK-trui oneer aangedaan wordt: “Hadden beter jaar kunnen overslaan” Quinten Hermans vindt de datum van het Belgisch kampioenschap in Anzegem (dinsdag 22 september) niet de beste keuze. “Ik heb er een zeer dubbel gevoel bij. Ik vind de driekleur het mooiste – en belangrijkste – shirt in het peloton na de regenboogtrui. En dan proppen ze dat daar zomaar tussen een aantal anderen belangrijke wedstrijddagen. Zo wordt die trui oneer aangedaan”, vindt Hermans. “Dan hadden ze beter een jaartje kunnen overslaan, zoals in Nederland. Maar zoals het nu is, vind ik het not done.” Hermans verwijst ook naar zijn collega-veldrijder Tim Merlier. “Die heeft vorig jaar die trui eerlijk verdiend. En een Belgische titel is voor de meeste renners een belangrijk moment in hun carrière. Dan wordt Tim dat eigenlijk zomaar ontnomen, want hij heeft er amper mogen in koersen. Nee, het is niet de meest menselijke beslissing om dat kampioenschap nu rap rap te willen organiseren, en dan nog op een gedevalueerde datum. Voor mij hoeft het niet.”