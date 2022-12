Quinten Hermans maakt rentree in Mol: “Geen idee waar ik conditioneel sta”

Quinten Hermans duikt op 23 december opnieuw het veld in. De Exact Cross Mol wordt zijn eerste veldrit sinds het EK in Namen, waar hij vroegtijdig uitstapte. Dat vertelt de 27-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert in gesprek met Sporza. Hij laat in dat interview ook weten dat hij nog niet heeft beslist of hij wel of niet zal deelnemen aan het WK veldrijden.

“Ik heb na het WK op de weg bewust doorgetrokken tot het EK veldrijden om daarna een rustperiode in te lassen”, vertelt Hermans, die na het EK in Namen zei zijn fiets twee weken niet aan te zullen raken. Momenteel zit hij met Alpecin-Deceuninck, de ploeg waar hij vanaf 1 januari voor uitkomt, in Spanje voor een trainingskamp. Niet lang na afloop van die stage wacht zijn terugkeer in de cross. “Op 23 december keer ik in Mol terug in het veld.”

Rust

Hermans gaat ook nog in op zijn keuze om na het wegseizoen niet meteen een rustperiode in te lassen. “Ik zag er nog wel iets in om na de Ronde van Lombardije door te trekken in het veld. Achteraf moest ik wel toegeven dat het mentaal een zware strijd was met mezelf om scherp te blijven na een lange zomer. Bovendien was er ook de decompressie en de jetlag na het WK.”

Hermans reed vijf keer achter elkaar top-tien, maar in zijn zesde wedstrijd, het EK in Namen, haalde hij de finish niet. “Fysiek was ik nog best wel in orde in Namen. Maar door een valpartij en twee lekke banden mocht het uiteindelijk niet zijn op dat EK.”

Nu hij dan toch een rustperiode heeft gehad, kijkt Hermans dus vooruit naar 23 december, als hij terugkeert tijdens de Exact Cross Mol. “Ik heb geen idee waar ik conditioneel sta tegenover de concurrentie. Zal het redelijk goed gaan in Mol of valt het tegen? Het zal voor mij ook een beetje ontdekken zijn hoe goed ik zal reageren op een intermezzo zonder cross. Het is voor mij redelijk nieuw om midden in het crossseizoen te hervatten. Ik ga gewoon genieten van de cross en hoop dat de resultaten volgen.”

WK?

Hermans zal in ieder geval blijven crossen tot en met het BK in Lokeren (15 januari). Of hij daarna nog het WK in Hoogerheide (5 februari) betwist, weet hij nog niet. “Als we zien dat het goed gaat en een top 5-plaats erin zit, dan zal ik het WK niet links laten liggen. Anders zit mijn veldritseizoen erop na het BK.”