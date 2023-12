Niels Bastiaens • dinsdag 19 december 2023 om 11:30

Quinten Hermans houdt voorlopig vast aan WK-ambitie: “Als ik ga, is het voor een resultaat”

Interview To WK or not to WK? Quinten Hermans is er nog niet uit. Zaterdag bewees de 28-jarige Limburger met een negende plaats bij zijn seizoensdebuut in Herentals dat hij in ieder geval over het juiste niveau beschikt. Maar ondanks tegengeluiden uit de eigen ploeg, durft hij de mondiale titelstrijd in het veld nog niet uit zijn hoofd te zetten.

Ploegmanager Christoph Roodhooft was bij Sporza duidelijk. “Het WK wordt bijzonder moeilijk voor Quinten. Ik begrijp zijn ambities, maar het WK vraagt een specifieke voorbereiding. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten om zijn doelen op de weg te halen. Je kan niet alles meepikken. Af en toe moet er ook geleverd worden, en dat verwachten wij op het gepaste moment”, klonk het streng.

Een stelling waar Hermans zelf het niet volledig mee eens is, zo bevestigt hij na afloop van de cross in Herentals aan WielerFlits. “Ik heb natuurlijk niet gehoord wat Christoph exact heeft gezegd, maar mocht ik nog enkele stappen vooruit kunnen zetten, denk ik dat het WK tot de opties behoort. Ook qua voorbereiding kan het perfect. Maar voor mij blijft de voorwaarde: als ik ga, is het om een mooi resultaat neer te zetten. En niet om de hoop wat groter te maken, daar in Tábor. Daarin volg ik Christoph helemaal.”

Volgens Roodhooft moet Hermans meer ‘leveren’ op de weg. Waar hij bij Intermarché-Circus-Wanty uitblonk met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en winst in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour, bleef het aantal uitschieters in zijn eerste jaar bij Alpecin-Deceuninck beperkter. “Dat is niet per sé een issue”, vindt Hermans zelf. “Ik denk dat mijn hele wegseizoen niet slecht was. Alleen waren er te weinig goede dagen, dus moeten we goed kijken hoe het volgend jaar beter kan.”

Cross minder belangrijk

De belangrijkste verandering is dan ook dat – ondanks zijn WK-ambities – de crosswinter voor Hermans minder belangrijk is dan voorheen. “Nu staat alles in het teken van het wegseizoen. In het tweede deel van vorige winter was dat ook het geval, maar in het begin van het seizoen wilde ik nog resultaten rijden. Nu is het meer om te prikkelen tijdens de winter. Het is belangrijk om bezig te blijven, anders is het een lange winter om te overbruggen. Een tiental crossen rijden, doorbreekt dat wat.”

Bovendien ging het in Herentals verre van slecht. “Ik ben heel blij met mijn gevoel. Het is een andere inspanning dan waar we op stage op hebben getraind, maar ik doe het nog altijd heel graag. Ik heb de afgelopen vijftien jaar amper iets anders gedaan. Het kan nog altijd wat beter, want we hebben negen dagen serieus intensief getraind en zijn nog niet lang terug. Misschien moet het nog wat inwerken, maar liefst niet te lang, want dan rijdt Mathieu nog verder weg (lacht).”