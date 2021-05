Quinten Hermans: “Hoop mijn goede benen uit het voorjaar mee te nemen naar de Giro”

Quinten Hermans gaat bij zijn debuut in de Giro d’Italia op jacht naar etappezeges. In een persconferentie in aanloop naar de Girostart vertelt de Antwerpenaar van Intermarché-Wanty-Gobert over de ambities in zijn eerste grote ronde.

“Ik ga niet voor het algemeen klassement”, maakt Hermans duidelijk. “Wellicht dat ik een bergtrui probeer te veroveren, maar ik zal voornamelijk voor etappes gaan. Natuurlijk gaat dat lastig worden, maar voor ons moet dat wel het doel zijn. We gaan het dag voor dag bekijken.”

De 25-jarige Hermans is een van de vrijbuiters binnen de Giroselectie van Intermarché-Wanty-Gobert. Het doel van de ploeg? “We gaan alles op alles zetten voor een etappezege. We hebben een sterke ploeg en werken goed samen. Natuurlijk zijn er andere teams die een ritzege willen behalen, maar ook wij zullen er alles voor geven.”

“Ik hoop vooral van de drie weken te kunnen genieten. Ik voel me goed. Ik had wat rust na de klassiekers en dat deed me goed. Een nieuwe koers is altijd een nieuwe ervaring en we gaan zien hoe ik het overleef. Ik hoop dat ik mijn goede benen uit de klassiekers mee kan nemen naar de Giro”, aldus Hermans, die zich in de Amstel Gold Race (20e), de Waalse Pijl (14e) en Luik-Bastenaken-Luik (36e) van zijn beste kant liet zien.

“Ik heb nog geen etappes uitgezocht. Ik wil het dag voor dag bekijken, want je moet iedere dag naar je lichaam luisteren”, laat hij weten. Toch weet hij wanneer de Strade Bianche-rit is. “Etappe 11 is natuurlijk heel zwaar en ook voor de klassementsmannen is dat een gevaarlijke rit. Al vanaf de start is die heel zwaar, dus misschien besluiten ze dat een kopgroep voor de etappezege mag gaan, maar dat zullen we wel zien.”