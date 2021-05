Giro 2021: Intermarché-Wanty-Gobert met twee Nederlanders aan de start

Intermarché-Wanty-Gobert zal voor het eerst in actie komen in de Giro d’Italia. De Belgische formatie schuift Jan Hirt naar voren voor een klassement, terwijl de rest van de formatie zal jagen op dagsuccessen. Met Wesley Kreder en Taco van der Hoorn zitten er twee Nederlanders bij de Giro-ploeg.

Ploegleider Valerio Piva is toe aan zijn twintigste Giro. Hij denkt dat Quinten Hermans er tot mooie dingen in staat is. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de capaciteiten heeft om een rit te winnen. Hij is explosief en kan zo het verschil maken bergop. Hij kan het afmaken wanneer hij met een groepje voorop raakt en krijgt dus een vrije rol.”

Een klassementsman is ook aangeduid: “Jan Hirt is onze man voor het algemeen klassement. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij drie weken lang kan meestrijden met de beste klimmers ter wereld.”

“We rekenen ook op de tandem Wesley Kreder-Riccardo Minali om het mooie weer te maken in de vlakke sprintetappes”, vervolgt Piva. “Andrea Pasqualon zullen we ook als sprinter uitspelen, maar dan in de geaccidenteerde ritten. Zoals we in de Ronde van Romandië hebben gezien, kan hij bergop lang overleven zonder aan snelheid in te boeten.”

“Simone Petilli en Rein Taaramäe krijgen een vrije rol. Ze rijden beiden goed bergop en ook zij lieten mooie dingen zien in Romandië. Hen willen we in ontsnappingen zien. Dat geldt ook voor Taco Van der Hoorn. Hij is een aanvaller pur sang dus laat hem maar lekker koersen. Al zal hij ook af en toe ook een handje toesteken in de sprints, daar is hij gezien zijn grote motor zeker toe in staat.”

“Ik wil Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux drie weken lang koers zien maken. Onze acht troeven zijn goed gewapend voor de komende weken. Ook al wordt het voor sommigen hun debuut in een grote ronde, we zullen zonder complexen over de Italiaanse wegen fladderen”, besluit Piva.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Quinten Hermans

Jan Hirt

Wesley Kreder

Riccardo Minali

Andrea Pasqualon

Simone Petilli

Rein Taaramäe

Taco van der Hoorn