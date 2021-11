Quinten Hermans grijpt EK-zilver: “Had Lars niet zien aankomen”

Quinten Hermans was op het EK veldrijden op de VAM-berg de beste Belg, maar goed voor goud was dat niet. Thuisrijder Lars van der Haar stak daar een stokje voor en dus kreeg Hermans het zilver omgehangen. “Ik wist dat Lars in goede doen was, maar aan het einde haalde hij heel hard uit”, vertelt hij aan WielerFlits.

“We hadden geen rekening mee gehouden met Lars, en ik had het ook niet zien aankomen”, geeft Hermans toe. Eerder in de cross had hij nog een tijd solo vooruit gereden, maar de enige die hem kon terughalen was Van der Haar. “Ik denk dat ik niet veel stilviel. Ik heb een rappe ronde moeten rijden om de kloof te slaan, maar daarna reed ik niet veel trager.”

“Maar Lars ging nog versnellen en toen hij erbij kwam, wist ik dat het moeilijk ging zijn. Iemand die terugkomt, is altijd sterker”, weet Hermans. “Ik heb nog mijn uiterste best gedaan, maar hij pakte een goede lijn en daarna kreeg ik het gaatje niet meer dicht.”

Hermans zag de Europese titel dus aan zijn neus voorbijgaan. “Ik weet dat ik in goede vorm was vandaag, en ik heb hier hard naartoe gewerkt. Ik kan mezelf weinig verwijten. Ik heb weinig fouten gemaakt en bots hier op een sterkere man. Dat is spijtig als alles perfect verloopt”, zegt hij.