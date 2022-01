Quintana rijdt Parijs-Nice, Barguil en Bouhanni naar Tirreno-Adriatico

Arkéa-Samsic verspreidt haar kopmannen in het eerste deel van het seizoen over de grote voorjaarswedstrijden. Nairo Quintana zal Parijs-Nice rijden namens het Franse ProTeam, terwijl Warren Barguil en Nacer Bouhanni opdraven in Tirreno-Adriatico.

Quintana zal voornamelijk rittenkoersen rijden in februari en maart. Achtereenvolgens de Tour de la Provence (10-13 februari), de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 februari), de Ardèche Classic (26 februari), Parijs-Nice (6-13 maart) en de Ronde van Catalonië (21-27 maart) staan op zijn programma. “Een klassiek programma voor Nairo”, aldus ploegleider Yvon Ledanois.

De Franse kopmannen van de ploeg, Barguil en Bouhanni, rijden dan weer nauwelijks in eigen land. Barguil kiest voor de Mallorca Challenge (26-30 januari), de Vuelta a Murcia (12 februari), de Volta ao Algarve (16-20 februari), de Ardèche Classic (26 februari) en de Drôme Classic (27 februari). Daarna wacht een Italiaans blok voor de klimmer, met Strade Bianche (5 maart), Tirreno-Adriatico (7-13 maart) en Milaan-Turijn (16 maart).

Milaan-San Remo groot doel voor Bouhanni

Sprintbom Bouhanni zal zijn seizoen starten in de Saudi Tour (1-5 februari), om daarna via de Clásica de Almería (13 februari) en de Drôme Classic (27 februari) toe te werken naar Tirreno-Adriatico (7-13 maart) en Milaan-San Remo (19 maart). “De Tirreno zorgt voor een andere aanloop voor hem richting Milaan-San Remo. Die koers is altijd een van de grote doelen van Nacer geweest”, zegt ploegleider Sébastien Hinault.

Arkéa-Samsic kan al vroeg een programma uitstippelen voor dit seizoen, omdat het als nummer twee op de ranglijst van ProTeams in 2021 automatisch recht heeft op een wildcard voor alle WorldTour-koersen van 2022.