Quinn Simmons wint levendige heuveletappe in Tour de Wallonie

Quinn Simmons heeft in de Tour de Wallonie zijn eerste profzege geboekt. In Érezée sprintte hij sneller dan Stan Dewulf met wie hij op drie kilometer van de streep was weggereden. Simmons neemt tevens de koppositie in het klassement over van Dylan Groenewegen.

Oorspronkelijk zou de etappe in Plombières beginnen, maar het parcours werd door de recente overstromingen aangepast. De start werd verlegd naar de Signal de Botrange, het hoogste punt van België. De finish bleef zoals gepland in Érezée. Op weg naar het dorp toe ging de route over de Côte de la Ferme Libert, de Côte de Wanneranwal, de Côte des Marcadènes en de Côte de Cielle. In de eindfase moesten twee lussen van 42,2 kilometer worden afgewerkt met nogmaals de Côte de Cielle en de Côte de Beffe als scherprechters.

Groenewegen in de oranje trui

Met Dylan Groenewegen opnieuw in de oranje leiderstrui werd het peloton om half een op gang gebracht. Loïc Vliegen en Laurenz Rex kwamen als eerste renners boven op de Côte de la Ferme Libert, na 3,7 kilometer de eerste klim van de dag, en pakten meteen een gaatje. Vliegen miste vervolgens een bocht en moest zich weer laten inlopen. Rex zag vervolgens vijf nieuwe krachten aansluiten, maar voor de Côte de Wanneranwal, na 28,5 kilometer, was alles weer samen. Maar na deze tweede klim zagen we alweer een nieuwe kopgroep.

Gianluca Brambilla, Dylan Sunderland en Maxim Van Gils waren weggereden en zij zagen Lennert Teugels aansluiten. De verschillen waren klein en even later werden de aanvallers weer bijgehaald. Het was moeilijk om weg te geraken in het eerste wedstrijduur. Uiteindelijk was de aanvalspoging van Florian Vermeersch, Thomas Joseph en Tom Van Asbroeck toch succesvol. Het peloton liet ze begaan, waardoor de koplopers aan hun voorsprong konden gaan werken. Op de Côte de Cielle, na 73,3 kilometer, hadden zij al meer dan zes minuten bij elkaar gereden.

Daarmee was de maat vol en zowel Deceuninck-Quick-Step, Alpecin-Fenix, Trek-Segafredo als Intermarché-Wanty-Gobert zetten een man op kop van het peloton. Dat de kopgroep hard ging, bleek wel bij de eerste passage van de finish waar de aanvallers tien minuten onder het snelste tijdschema aan voorbij kwamen. Op de Côte de Beffe trok Trek-Segafredo het peloton op een lang lint, waardoor verschillende renners, onder anderen klassementsleider Groenewegen, in de problemen kwamen.

Kopgroep valt uit elkaar

Van Asbroeck viel door een lekke band weg uit de kopgroep, waarna Vermeersch Joseph wist te lossen. De beloftevolle renner van Lotto Soudal ging alleen verder en begon met twee minuten op het peloton aan de laatste omloop van 42 kilometer. Alle inspanningen op het heuvelige parcours begonnen echter hun tol te eisen en met nog dertig kilometer te gaan werd de enig overgebleven vluchter ingerekend. Niet veel later opende Quinn Simmons de debatten op een oplopende strook en hij kreeg zes man met zich mee.

Simmons zag zijn ploeggenoot Juan Pedro López, Benjamin Thomas, Quinten Hermans, Matthew Holmes, Dylan Sunderland en Valerio Conti aansluiten. De zeven aanvallers pakten een gaatje van zestien seconden, maar werden op twintig kilometer van de streep weer ingelopen. Het spel was op de wagen, want met Tim Wellens probeerde vlot daarna de volgende renner weg te rijden. Na de winnaar van de Ster van Bessèges was het Alessandro Covi die aanviel. De Italiaanse nummer negen van de Brabantse Pijl van 2020 zag vervolgens een handvol renners oversteken.

Covi probeerde het op de Côte de Beffe nog eens en Fernando Barcelo sprong naar de Italiaan toe. Vlak voor de top sloten meer renners aan, terwijl het daarachter compleet uit elkaar lag. Ook López was van voren teruggekeerd en stortte zich in de afdaling. De Spanjaard reed daarna met Matteo Fabbro, Odd Christian Eiking en Covi door. De vier slingerden door de Ardense heuvels naar het sluitstuk van deze rit, maar werden toch weer bijgehaald door het eerste achtervolgende groepje.

Simmons en Dewulf slaan beslissende slag

Op drie kilometer van de streep ging Simmons weer aan en hij kreeg Stan Dewulf met zich mee. Het bleek de beslissende move in deze levendige derde etappe, want de achtervolgers keerden niet meer terug vooraan. Simmons maakte er een lange sprint van en wist zo Dewulf te verslaan. Voor de juniorenwereldkampioen van Harrogate (2019) was het zijn eerste zege bij de profs.