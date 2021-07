Wijziging in derde etappe TRW: start aan Signal de Botrange, één extra plaatselijke ronde

Door de overstromingen ondergaat ook de derde etappe van de Ronde van Wallonië een grondige wijziging. De start wordt gegeven aan Signal de Botrange in plaats van in Plombières. In de finale wordt een extra plaatselijke ronde afgewerkt, wat de etappe nog iets selectiever maakt.

Wie graag de start van de derde etappe in de Ronde van Wallonië meepikt, hoeft morgen dus niet af te reizen naar Plombières, want daar zal geen renner te zien zijn. Het startschot wordt gegeven aan Signal de Botrange, dichtbij de top van de klim naar Baraque Michel (668 meter hoogte).

Op die manier mist het peloton de eerste 45 kilometer van de etappe, maar dat wordt gecompenseerd in de finale, waar niet één maar twee plaatselijke rondes worden afgewerkt. Lokale rondes van 40 kilometer met daarin de Côte de Beffe als ultieme scherprechter en, zoals voorzien, aankomst in Érezée.

Organisator Christophe Brandt ziet de etappe van morgen als de koninginnenrit. “Het parcours is nog een stukje lastiger dan vorig jaar, toen Arnaud Démare de sprint van een 25-koppige groep won. Dit jaar acht ik dit quasi onmogelijk. Ik verwacht een sprintje van een zeer select gezelschap.”