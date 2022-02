Quick-Step geeft niet thuis in Omloop: “Hier kunnen we niet tevreden mee zijn”

Interview

Florian Sénéchal redde nog enigszins de eer met een negende plek. Maar na de andere pionnen van Quick-Step-Alpha Vinyl in de uitslag is het ver zoeken. Kopmannen Yves Lampaert en Zdenek Stybar wonden er na afloop ook weinig doekjes om. “Nee, echt tevreden kunnen we op deze koers niet terugblikken.”

Yves Lampaert maakte in de Ronde van de Algarve een bijzonder goede indruk en werd vooraf tot de favorieten gerekend. Maar de West-Vlaming liep net als zijn ploegmaats achter de feiten aan. “Ik had niet de benen waar ik op gehoopt had”, vertelde hij achteraf in de mixed zone.

“Het was niet gemakkelijk koersen omdat de wedstrijd lang gesloten bleef. Pas toen Vermeersch, Küng en Vliegen waren weggereden, was het echt koers. Toen het op de Berendries ontplofte, waren wij niet mee. Ik nam daarna mijn verantwoordelijkheid en reed tot aan de voet van de Muur op kop om het gat zo klein mogelijk te houden – wat ook gelukt is – maar op de Muur zelf zakte ik snel weg.”

“Wat ik toen dacht? Ik heb niet te veel nagedacht. Het was kwestie van proberen aanhaken en overleven. Maar dat is jammer genoeg niet meer gelukt. Nee, we kunnen vandaag niet tevreden terugblikken.” Gepolst naar de sterkte van Jumbo-Visma, had Lampaert het vooral over de prestatie van de winnaar. “Een sterke ploeg? Ik zag vooral een sterke Wout van Aert.”

Stybar: “Asgreen reed op slecht moment lek”

Ook Zdenek Stybar was niet tevreden van zijn prestatie. “We voelden ons voor de start nochtans goed, maar op een bepaald moment zaten we toch altijd net dat tikkeltje te ver. Bovendien reed Kasper (Asgreen, red) op een slecht moment lek. Zelf had ik ook een vreemd gevoel in de koers. Het ene moment voelden de benen goed aan, het andere moment weer niet.”

“Over mijn ploegmaats kan ik weinig zeggen”, aldus Styby nog. “Ik heb nog met niemand gesproken. Ja, normaal maken wij mee de koers, maar nu liepen we toch vooral achter de feiten aan en dat kost dan ook weer krachten. Kasper en Yves probeerden tussen de Berendries en de Muur wel nog een en ander recht te zetten, maar dat leverde finaal niets meer op.”

“Morgen is het gelukkig weer koers”, besloot de Tsjech. “Daar kunnen we een en ander rechtzetten. Dit is ook pas de eerste klassieker van het seizoen. We zien wel. Wat mij betreft is er absoluut geen sprake van paniek.”