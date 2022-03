Quick-Step-Alpha Vinyl met Asgreen in E3, Jakobsen naar Gent-Wevelgem

Quick-Step-Alpha Vinyl schuift in de E3 Saxo Bank Classic titelverdediger Kasper Asgreen naar voren. De Deense kampioen krijgt vrijdag onder meer Florian Sénéchal en Zdenek Stybar mee in dienst. Zondag in Gent-Wevelgem neemt de formatie ook sprinter Fabio Jakobsen mee.

“Kasper heeft een sterke ploeg rond hem”, vertelt ploegleider Tom Steels over de E3 Harelbeke. “Ik denk dat Sénéchal in Milaan-San Remo heeft laten zien dat hij ook de conditie die nodig is. We zijn benieuwd hoe Stybar zich voelt na zijn ziekte en waar hij toe in staat is. De rest zal steun bieden, terwijl Davide Ballerini ook een belangrijke rol kan gaan spelen.”

In Gent-Wevelgem durft Quick-Step-Alpha Vinyl de kaart van de sprinter te trekken. “We hebben een goede ploeg, die in staat is om zich bij elk scenario te mengen. We kunnen aanvallend koersen in de zone rond de Kemmelberg, maar bij een massasprint zullen we er ook staan met Fabio, mocht alles samenkomen. We zijn vol vertrouwen en erg gemotiveerd”, aldus Steels.