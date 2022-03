Deelnemers Gent-Wevelgem 2022

Een week voor de Ronde van Vlaanderen is het traditioneel tijd voor Gent-Wevelgem. Deze Vlaamse eendagskoers zorgt ieder jaar voor spektakel en biedt soms ook kansen voor de sprinters. Is dat ook zo bij de editie van 2022? Dit is de startlijst voor Gent-Wevelgem.

Startlijst

JUMBO-VISMA

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

LOTTO SOUDAL

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

AG2R CITROËN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA - HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION - EASY POST

GROUPAMA - FDJ

INEOS GRENADIERS

ISRAEL-PREMIER TECH

MOVISTAR TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

TEAM DSM

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

ALPECIN-FENIX

TOTALENERGIES

B&B HOTELS - KTM

BARDIANI CSF FAIZANE'

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

UNO-X PRO CYCLING TEAM

Deze startlijst wordt dagelijks bijgewerkt.