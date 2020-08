Quentin Pacher verliet Dauphiné met kniepijn zaterdag 15 augustus 2020 om 10:05

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Quentin Pacher.

Quentin Pacher verliet Dauphiné met kniepijn

Naast Tiesj Benoot knepen gisteren nog twee renners vroegtijdig in de remmen in de Dauphiné-rit naar Saint-Martin-de-Belleville. Quentin Pacher liet zich in de openingsetappe nog opmerken door in de finale naar koploper Michael Schär te rijden. In een bocht verloor hij toen echter de controle over zijn fiets en schoof onderuit. De kniepijn die hij aan die val overhield, dwong de renner van B&B Hotels-Vital Concept gisteren tot afstappen. Ook Mathieu Burgaudeau is er niet meer bij.