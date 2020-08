Tiesj Benoot met rugklachten uit Dauphiné vrijdag 14 augustus 2020 om 15:14

Tiesj Benoot is tijdens de derde etappe van de Critérium du Dauphiné afgestapt. De klassiekerrenner heeft volgens zijn ploeg Team Sunweb last van zijn rug.

In de openingsetappe wist Benoot nog als elfde te eindigen in de door Wout van Aert gewonnen sprint bergop. Donderdag, tijdens de eerste bergrit, werd hij 43ste in de daguitslag. Aan het begin van de derde etappe toonde Benoot zich nog aanvallend, maar in de kopgroep wist hij niet te geraken.

Over twee weken staat Benoot, die dit voorjaar nog tweede werd in Parijs-Nice, aan de start van de Tour de France. Of deze blessure hem uit de drieweekse rittenkoers houdt, is nog niet bekend.

#Dauphine🇫🇷 Unfortunately @TiesjBenoot has had to abandon the race due to back pain. We'll update with more in our race report later. pic.twitter.com/i5Hq3xk5p5 — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 14, 2020