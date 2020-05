Québec en Montréal vrezen concurrentie Tour en Tirreno niet zondag 17 mei 2020 om 16:49

De organisatie van de Canadese WorldTour-koersen in Québec en Montréal is niet bang dat de edities van dit najaar veel beïnvloed worden door de Tour de France en Tirreno-Adriatico. Dat laat Serge Arsenault, voorzitter van de organisatie, weten in een statement.

De Grand Prix van Quebéc en Montréal behouden op de hervormde wielerkalender van de UCI hun vaste data, op respectievelijk 11 en 13 september. De wielerunie heeft vanwege het coronavirus de Tour de France (29 augustus-20 september) en Tirreno-Adriatico (7-14 september) tegelijk met de Canadese koersen gepland.

Arsenault denkt dat de heuvelachtige klassiekers in Canada inmiddels hun waarde hebben bewezen op de kalender. “Dat moet garanderen dat we een sterk veld aan de start hebben”, zegt hij. “Daarom is de nieuwe kalender ook zo ontworpen, en de routes van Québec en Montréal zijn op maat gemaakt voor de klassieke renners. Ik geloof dat renners met die kenmerken naar ons toe komen en willen winnen.”

“Natuurlijk moeten we blijven denken aan de gezondheid en de veiligheid van de renners, het publiek en iedereen die er nog meer bij betrokken is. Dat blijft op de eerste plaats staan”, benadrukt Arsenault. “We zijn niet van plan om de situatie en de risico’s van het coronavirus te onderschatten. We blijven de wereldwijde situatie volgen.”