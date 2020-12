Qhubeka ASSOS haalt ook Sergio Henao binnen

Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling, heeft de komst bekendgemaakt van Sergio Henao. De Colombiaan verlaat na twee jaar UAE Emirates. Met de ervaren klimmer erbij bestaat de selectie van de Zuid-Afrikaanse ploeg momenteel uit 23 renners.

Henao (32) laat weten blij te zijn met zijn nieuwe ploeg. “Ik kijk ernaar uit om een cruciale rol te spelen bij het ondersteunen van mijn ploeggenoten. Ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Daarnaast wil ik ook zelf goede resultaten behalen voor mijn nieuwe ploeg en op die manier toekomstige generaties inspireren.”

Teammanager Douglas Ryder is blij met de komst van Henao, de eerste Colombiaanse renner in zijn ploeg. “Sergio is een geweldige aanvulling voor onze ploeg in de strijd om de klassementen. We kijken uit naar de impact die hij kan hebben op onze ploeg. Ik ben erg blij om hem erbij te hebben en ik kan niet wachten om hem in ons tricot te zien koersen.”