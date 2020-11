Qhubeka ASSOS bevestigt komst Claeys, Clarke en Frankiny

Dimitri Claeys, Simon Clarke en Kilian Frankiny koersen volgend seizoen voor Team Qhubeka ASSOS, de voortzetting van NTT Pro Cycling. Claeys reed dit jaar voor Cofidis, Clarke verlaat EF Pro Cycling en Frankiny komt over van Groupama-FDJ.

We wisten eerder al te melden dat Claeys op weg was naar Team Qhubeka ASSOS, maar ook de namen van Clarke en Frankiny werden genoemd in de wandelgangen. “Het is echt een eer om voor deze ploeg uit te komen”, zo laat de Belg, de nummer zes van de voorbije Ronde van Vlaanderen, weten in een vandaag uitgegeven perscommuniqué. “Ik hoop volgend jaar nog vaker dergelijke prestaties (doelt op de Ronde van Vlaanderen, red.) te behalen.”

De 34-jarige Clarke was dit jaar nog de beste in de Royal Bernard Drome Classic en staat al jaren te boek als een rittenkaper en klassiekerspecialist. “Het is een nieuwe uitdaging en daar kijk ik enorm naar uit. Het voelt in zekere zin als thuiskomen, aangezien mijn vader Zuid-Afrikaans is en ik altijd met interesse heb gekeken naar de ploeg. Ik wil er een speciaal jaar van maken. We zullen ongetwijfeld competitief zijn.”

De derde aanwinst, Kilian Frankiny, is een 26-jarige klimmer uit Zwitserland. De renner begon zijn profloopbaan bij BMC en reed twee seizoenen voor Groupama-FDJ. In de voorbije Giro d’Italia werd hij respectievelijk vierde en vijfde in een bergetappe. “Ik kan niet wachten om meer te weten te komen over de Qhubeka-stichting en te koersen voor deze ploeg.”

Qhubeka-selectie krijgt steeds meer vorm

“Het is een nieuw avontuur en het is mooi dat twee Zwitserse merken (met ASSOS en BMC, red.) zijn verbonden aan de formatie. Ik zal me volledig geven voor deze ploeg en ik hoop zo goed mogelijk te presteren in 2021.” Europees kampioen Giacomo Nizzolo zette dit weekend zijn handtekening onder een contractverlenging voor één seizoen. Ook renners als Victor Campenaerts, Domenico Pozzivovo en Max Walscheid blijven bij de ploeg.