Ster van Zwolle verwelkomt 25 ploegen in seizoensopener

De Ster van Zwolle ontvangt op zaterdag 4 maart maar liefst 25 deelnemende ploegen. Eind december maakte de organisatie van de Nederlandse seizoensopener al vijftien ploegen bekend, maar het nieuwe ProTeam Q36.5 staat toch niet aan de start. Er staan daardoor continentale ploegen en clubteams aan het vertrek.

Q36.5 is een nieuw Zwitsers ProTeam waar Aart Vierhouten ploegleider is en Vincenzo Nibali een van de technische adviseurs. De formatie zou aanvankelijk de Ster van Zwolle combineren met de Elfstedenrace Fryslân, maar die is verplaatst naar het najaar. Daarom heeft Q36.5 voor een Belgisch programma gekozen dat weekend, in plaats van een Nederlands programma.

Overigens heeft de Ster van Zwolle ook de komst van een nieuwe hoofdsponsor aangekondigd. Na het vertrek van Craft is nu Salvera Bouw ingestapt als belangrijkste geldschieter en naamsponsor van de wedstrijd. Salverda Bouw was al enkele jaren partner van de Ster van Zwolle

Deelnemende ploegen Ster van Zwolle 2023

ABLOC CT

Allinq

BEAT Cycling

Development Team DSM

Jumbo Visma Development

Leopard TOGT

Lotto-KernHaus

Metec-SOLARWATT p/b Mantel

Motala AIF Serneke Allebike

Saint Piran

Scorpions Racing Team

Tartu2024

Tour de Tietema-Unibet

VolkerWessels

XSpeed United

John Deere Cycling Team-NWVG

Hanzerenners Zwolle

JEFF DJR Academy

Monda Vakantieparken-IJsselstreek

OWC & AWV De Zwaluwen

Regioteam Noord

Sensa-Kanjers voor Kanjers

Team Sportforum

TWC De Kempen

WRV De Peddelaars