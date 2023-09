zondag 24 september 2023 om 20:30

‘Gevolgen fusieploeg Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step immens groot’

Podcast Groot nieuws in de wielerwereld. Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step werken achter de schermen aan een fusie. Volgens onze informatie zijn die plannen in een vergevorderd stadium. Twee van de beste WorldTeams die verder willen gaan als één ploeg roept een hoop vragen op. In deze aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Maxim Horssels en Raymond Kerckhoffs hoe het idee voor deze fusie tot stand is gekomen en wat het betekent voor het wielrennen.

Luister hierboven naar de podcast

