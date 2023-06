Pure vreugde bij Van Emden en Heijboer na NK-titel: “Oh maat, wie had dat gedacht?”

Een mooi moment na de finish van het NK tijdrijden in Nunspeet. WielerFlits stond met zijn neus bovenop de intense vreugde bij kersvers Nederlands kampioen Jos van Emden en Head of Performance Mathieu Heijboer van Jumbo-Visma. Ook de moeder van Van Emden vloog hem daarna in de armen. “Oh, wie had dat gedacht?”, schreeuwt Van Emden als hij net hoort dat hij gewonnen heeft.

De 38-jarige Van Emden was vooraf geen topfavoriet voor het Nederlands kampioenschap tegen de klok, maar toch wist hij de snelste tijd te klokken over 42 kilometer. Hij mocht zich even later met Daan Hoole (zilver) en Sjoerd Bax (brons) melden op het podium.

