Jos van Emden verrast met goud op NK tijdrijden, Mollema en Arensman naast het podium

Jos van Emden is verrassend Nederlands kampioen tijdrijden geworden in de gemeente Nunspeet. Na 42 kilometer was de 38-jarige coureur van Jumbo-Visma de snelste over het nagenoeg vlakke parcours, met start en finish in Elspeet. Het is voor Van Emden zijn derde nationale titel tegen de klok, na 2010 en 2019. Daan Hoole (Trek-Segafredo) werd tweede en Sjoerd Bax (UAE Emirates) derde.

In het eerste blok van starters op het NK tijdrijden bij de elite mannen stonden geen grote namen aan het vertrek. Mike Vliek zette met 25.14 minuut de beste tussentijd neer na een ronde van ruim 21 kilometer en ook aan de finish was Vliek de snelste met 50.30, goed voor een gemiddelde van bijna 50,5 km/h.

Deel twee van het startveld was gevuld met favorieten en outsiders als Daan Hoole, Tim van Dijke, Thymen Arensman, Jos van Emden, Wilco Kelderman en titelverdediger Bauke Mollema. Hoole was de eerste die van start ging en daardoor waren veel ogen op zijn tijden gericht. Hoole zette 24.45 op de borden halverwege en daarachter waren de verschillen klein.

Van Emden snelste bij het tussenpunt

Slechts twee man wisten na 21 kilometer onder de tussentijd van Hoole te duiken: Van Emden was de snelste met 24.40 en Mollema volgde met 24.44. De eerste zeven renners stonden binnen 15 seconden van elkaar, waardoor we ook rekening moesten houden met Marien Bogerd, Sjoerd Bax, Brian Megens en Tim van Dijke.

Opvallende afwezigen in die top-7 waren Wilco Kelderman en Thymen Arensman. Kelderman volgde op 34 seconden en Arensman had liefst 45 seconden achterstand op het meetpunt halverwege. Vooraf werd de INEOS-renner door velen ingeschat als topfavoriet, maar hij kon dat niet waarmaken in de openingsfase.

Van Emden verrast de topfavorieten

Het kwam dus aan op de laatste ronde in de gemeente Nunspeet. De eerste die onder de 50 minuten reed was de verrassende Bogerd van Allinq (49.45) maar Hoole dook daar met 49.33 onder. Bax beet zich stuk op die tijd, evenals Van Dijke. Op dat moment moesten alleen Van Emden, Kelderman, Mollema en Arensman nog binnenkomen.

Het was Van Emden die 49.15 op de borden zetten en zo achttien seconden sneller was dan Hoole. Hij zette de andere drie daarmee verder onder druk. Arensman viel duidelijk tegen en verloor uiteindelijk 2.26 minuut (!) op Van Emden. Nadat Kelderman strandde op ruim een minuut van de ervaren tijdritspecialist, kon ook Mollema niet sneller. Hij strandde op de vijfde plaats.

Derde titel voor Van Emden

En zo verraste Jos van Emden op zijn 38ste met zijn derde Nederlandse tijdrittitel, nadat hij eerder al won in 2010 en 2019. Hoole pakte het zilver op 18 seconden en Bax het brons op 24 seconden. Bogerd was de beste continentale renner op de vierde plaats, voor nummer vijf Mollema. Kelderman stelde teleur met een negende plek en Arensman sloot het NK tijdrijden af als zestiende.