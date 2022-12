Puck Pieterse over pech in Gavere: “Ik had eerder van fiets moeten wisselen”

Video

Puck Pieterse begon voortvarend aan de Wereldbeker Gavere, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plek. In de tweede ronde verloor ze de aansluiting met de uiteindelijke winnares Shirin van Anrooij, nadat haar achterwiel vast was gelopen door de vele modder. “Mijn wiel zat volledig vast op de lange klim”, vertelt Pieterse in het flashinterview na afloop.

“Het was een beetje demotiverend om te zien dat Shirin haar wiel nog steeds draaide, terwijl die van mij volledig vastzat”, vervolgt de renster van Alpecin-Deceuninck. “We gingen beide de wisselpost niet in. Ik volgde Shirin, ik dacht dat het wel oké zou zijn. Maar dat was niet het geval. Ik had eerder van fiets moeten wisselen. Het was een foutje van mezelf. Daarna wisselde ik elke halve ronde van fiets en was het beter.

“Mijn wiel draaide niet”, kijkt Pieterse nog eens terug op het fatale moment. “Ik verloor daar veel tijd. Daarna moest ik me weer focussen en rensters proberen te passeren.” Toch bekijkt ze het van de positieve kant. “Dit was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Je leert elke wedstrijd iets nieuws.”