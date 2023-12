zaterdag 23 december 2023 om 15:19

Puck Pieterse zag flink af in Wereldbeker Antwerpen: “Het was de hele cross achtervolgen”

Weer een podiumplaats voor Puck Pieterse. Achter Lucinda Brand en winnares Fem van Empel eindigde de Nederlandse kampioene als derde in de Scheldecross. “Ik heb flink afgezien”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Vanaf de start zat ik op een gaatje”, aldus Pieterse. “Ik had niet de beste start, ik zat in vijfde positie of zo. In het zand ontstonden er vervolgens al gauw scheuren. Fem en Lucinda sloegen een gat. Toen ik in derde positie zat, kwam ik er bijna bij, maar maakte ik zelf een fout. De ronde daarna kwamen Ceylin en ik bijna terug, maar maakte Ceylin een fout. We waren de hele cross aan het achtervolgen.”

“Daar brak bij mij de veer”

Op een gegeven moment kwam Pieterse toch even aansluiten bij het kopduo. “Maar ik wist dat Fem of Lucinda meteen aan zou vallen als ik aansloot. Het tempo ging inderdaad omhoog, dus ik zat de hele wedstrijd bijna in mijn eentje. Het was zwaar om door te blijven duwen.”

“Op het moment dat ik even aansloot, zat ik op de limiet. Maar er was zoveel wind, dus als je bepaalde stukken in het wiel kan rijden, kan je wat herstellen. Toen ze wat stilvielen, wilde ik Ceylin echter niet laten terugkomen. Ik wilde de druk erop houden. Daarna reed Fem weg en bleef ik over met Lucinda. Dat was oké, maar in het zand moest je een klein gaatje laten, zodat je je eigen lijn kon rijden. Alleen Lucinda had één heel goed stuk, waardoor ze een gat sloeg. Daar brak bij mij de veer.”

Frustrerend

Het was voor Pieterse wel wat frustrerend om bijna de hele cross in haar eentje te rijden. “Je zit er natuurlijk het liefste vanaf het begin bij, want als je op bepaalde punten op het wiel kon rijden, zat je echt goed uit de wind. Ik zag Fem en Lucinda continu bij elkaar in het wiel zitten. Dat scheelt veel energie.”