zaterdag 23 december 2023 om 14:32

Fem van Empel is Lucinda Brand de baas in Wereldbeker Antwerpen

Fem van Empel heeft haar elfde cross van het seizoen gewonnen. Ze schreef de Wereldbeker Antwerpen op haar naam door in de voorlaatste ronde afstand te nemen van haar laatste concurrenten. Lucinda Brand werd tweede, Puck Pieterse derde.

Terwijl de Wereldbeker Antwerpen bij de mannen de crossliefhebber de eerste clash tussen de Grote Drie zou bezorgen, stonden ook bij de vrouwen alle toppers aan het vertrek. Wereldkampioene Fem van Empel begon op de tweede rij, maar kende een goede start en dook als derde het veld in. Alleen Marie Schreiber en Lucinda Brand zaten voor haar. Sara Cassola, Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse reden de eerste minuten op plek vier, vijf en zes. Ondertussen nam Brand de kop.

Van Empel en Brand op pad

De renster van Baloise Trek Lions gaf flink gas. Enkel Van Empel kon Brand volgen, daarachter viel een gat. Pieterse wilde de twee tenoren echter niet laten rijden en probeerde in haar eentje de bres te dichten. Dat leek te lukken, maar door een valpartijtje viel de Nederlands kampioene weer terug in het tweede groepje. Na één ronde bestond dat groepje naast Pieterse alleen nog uit Alvarado en Inge van der Heijden. Zij lagen acht seconden achter het kopduo.

In de tweede van zes rondes liepen Van Empel en Brand iets verder uit, maar Pieterse verloor nog niet al te veel terrein. Ze hield de twee in zicht. Bij die twee zette Van Empel haar metgezel onder druk, maar Brand zat strak in het wiel. Sterker nog, ze nam bij momenten over en gaf ook zelf wat prikjes. Die versnellingen konden evenwel niet verhinderen dat Pieterse in de vierde ronde aansloot. Ook Alvarado zat nog op het vinkentouw.

Van Empel gaat solo

De beslissing viel uiteindelijk in de vijfde ronde. Van Empel maakte het verschil in een zandstrook en reed vervolgens beetje bij beter verder weg van Brand en Pieterse. Pieterse moest op haar beurt passen bij Brand, die naar het einde van de vijfde ronde haar beste benen leek te hervinden. Haar achterstand van elf seconden liep terug tot zes tellen. Werd het toch nog een spannende tweestrijd in de slotronde?

Niet echt, want Van Empel breidde haar voorsprong weer wat uit en hield in de slotronde soeverein stand. Voor Brand restte de tweede plaats, op achttien tellen. Puck Pieterse was op 55 seconden achterstand van Van Empel de enige die nog binnen de minuut eindigde.

Wereldbeker Antwerpen

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 18s

3. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) op 55s

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m26s

5. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) op 1m36

6. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 1m47s

7. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 2m06

8. Marie Schreiber (SD Worx) op 2m17s

9. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m35s

10. Zoe Backstedt (Canyon-SRAM) op 2m42s