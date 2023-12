maandag 18 december 2023 om 13:01

Puck Pieterse won dit crossseizoen nog niet: “Maar ik heb geduld”

Video Puck Pieterse moest in de Wereldbeker Namen genoegen nemen met een tweede plaats. Alweer. De Nederlands kampioene stond dit seizoen al zes keer op het podium – vier keer tweede, twee keer derde – maar winnen zat er nog niet in. Begint dat te steken? “Ik had hier graag willen winnen natuurlijk, maar ik heb geduld”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Er zal vast nog wel een overwinning aankomen”, vervolgde Pieterse met vertrouwen. Ze kijkt daarbij niet enkel naar de crossen waar Fem van Empel, die dit seizoen bijna onverslaanbaar oogt, afwezig zal zijn. “Ik wil iedere wedstrijd winnen natuurlijk. Het liefste volgende week al. We gaan het zien, maar ik denk dat vandaag echt al een stap in de juiste richting was.”

Pech in Namen

Pieterse kende in Namen een redelijk goede start, maar werd daarna teruggeslagen door pech. “Ik zat denk ik in derde positie, maar de ketting liep eraf. Die kon ik er helaas ook niet opschakelen, dus toen moest ik van de fiets af om hem er weer op te leggen. Daarna merkte ik al vrij snel dat hij ook niet meer naar het buitenblad wilde. Ik probeerde vervolgens zoveel mogelijk plekken in te halen. Daarna was het wisselen.”

“Ik zat niet al te ver van achteren, ik zat bij Lucinda of zo. Dat viel nog mee. De ronde erop had ik denk ik een klein gaatje op Lucinda en kwam ik dichter en dichter bij Ceylin. Maar opeens zat mijn hele schoen los, hoewel mijn boa niet kapot was. Ik moest even van de fiets af, gelukkig op een plek waar je toch even moest stoppen. Maar ik kon er geen kracht meer mee zetten.”

Toch nog tweede

In de slotronde leek Pieterse als derde te gaan eindigen, want Alvarado was gevlogen en ook Brand had een aardige kloof geslagen. Hoe wist ze alsnog tweede te worden? “Ik weet het niet. De laatste ronde zat ik er best wel wat achter, Lucinda was wat weggereden. Op die klim kwam ik wel wat dichterbij. Toen Lucinda als eerste over die schuine kant ging met een klein gaatje, dacht ik wel echt dat het gedaan was. Maar ja, toen heb ik de turbo erop gezet. Gelukkig was dat genoeg.”