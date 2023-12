zondag 17 december 2023 om 14:33

Sterke Ceylin del Carmen Alvarado domineert van start tot finish in Wereldbeker Namen

Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar zesde overwinning van het seizoen geboekt. De renster van Alpecin-Deceuninck voerde een ware onewomanshow op in de Wereldbeker van Namen. Alvarado reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en hield Puck Pieterse en Lucinda Brand ruim achter zich.

In het Belgisch Namen wacht vandaag de achtste manche in dit Wereldbekerseizoen, een wedstrijd die in korte tijd is uitgegroeid tot een échte klassieker op de veldritkalender. Pittige hellingen, modderstroken, kasseien, schuine kanten: de Wereldbeker in Namen heeft het allemaal en is daarom ook zeer populair onder de crossers en veldritliefhebbers.

Pechduivel slaat toe bij Pieterse

Lucinda Brand was na de afzegging van Fem van Empel misschien wel de topfavoriet bij de vrouwen, al moest ze nog wel even zien af te rekenen met andere veldrittoppers als Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, de leidster in de Wereldbeker. Het was echter een andere crosser, Marie Schreiber, die de beste start voor haar rekening nam. De Luxemburgse nam de kop, maar werd al snel voorbijgereden door de Italiaanse seizoensrevelatie Sara Casasola.

En wat met de drie grootste kandidaten voor de overwinning? Voor Pieterse en Brand verliep de eerste ronde verre van vlekkeloos. Waar de Nederlands kampioene kreeg af te rekenen met kettingproblemen en een daaropvolgende fietswissel, maakte Brand een dure schuiver. Alvarado werkte daarentegen een foutloze openingsronde af en sloeg met enkele knappe technische passages – onder meer op de schuine kant – een flinke bres.

Alvarado schiet uit de startblokken

De leidster in de Wereldbeker begon met een vijftiental seconden voorsprong aan de tweede ronde, maar inmiddels hadden Pieterse en Brand wel de jacht geopend op hun landgenote. Pieterse ging als een bezetene tekeer in de achtervolging, maar slaagde er aanvankelijk niet in om ook echt dichter bij Alvarado te sluipen. De koploopster reed nog altijd zeer strakke lijnen en wist met name in de verraderlijke afdaling naar de kasseienklim tijd te pakken op de twee achtervolgsters.

Na goed vijftien minuten crossen lag het podium (met Alvarado, Pieterse en Brand) al wel vast, maar in welke volgorde? Alvarado beschikte duidelijk over zeer goede benen, de nodige power en ook op technisch vlak was ze (nog) niet op een foutje te betrappen. Pieterse kwam dan weer wat meer met zichzelf en haar materiaal (schoenplaatje) in de knoei, waardoor het verschil tussen de koploopster en de twee achtervolgsters alsmaar groter werd.

Driestrijd om de overwinning

Op een bepaald moment bedroeg de voorsprong van Alvarado zo’n 25 seconden. Boeken toe? Nee, want Pieterse gaf niet op en vond duidelijk haar tweede adem. Ze wist zo weer wat van de voorsprong af te doen: na drie ronden was het verschil nog ‘maar’ achttien tellen in het voordeel van Alvarado. Die laatste was met andere woorden nog niet zegezeker, maar maakte nog altijd een ontsnappen indruk.

Ook Brand bleek nog iets over te hebben in de achtervolging op Alvarado en wist met een ferme tussenversnelling afstand te nemen van Pieterse, die toch even wat gas moest terugnemen. Brand hoopte met een sterke tweede wedstrijdhelft de scheve situatie nog recht te zetten, maar kwam geen sikkepit dichter. Sterker, het was Alvarado die nog iets in petto had en zo haar voorsprong alsmaar verder wist uit te diepen.

Domineren van start tot finish

Ruim een halve minuut: dat was het verschil tussen Alvarado en Brand bij het ingaan van de laatste ronde. Een knokkende Pieterse volgde nog wat verderop, op goed driekwart minuut. De strijd leek met andere woorden wel gestreden. Alleen pech of een valpartij kon Alvarado nog van de zege houden, maar de leidster in koers bleef ook in de laatste ronde foutloos en soleerde op imponerende wijze naar haar zesde zege van het seizoen.

De 25-jarige Alvarado boekte zo haar derde wereldbekerzege van het jaar, na eerdere triomfen in Dendermonde en Troyes, en doet zo nog maar eens uitstekende zaken met het oog op de WB-eindzege. De tweede plaats was – na een spannende slotfase – toch nog voor Pieterse. Brand moest in een sprintje nog haar meerdere erkennen en kwam zo als derde over de streep.

Wereldbeker veldrijden Namen 2023

Uitslag, elitevrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado – in 51m57s

2. Puck Pieterse – op 17s

3. Lucinda Brand – op 19s

4. Sara Casasola – op 2m15s

5. Inge van der Heijden – op 2m29s

6. Marie Schreiber – op 2m38s

7. Annemarie Worst – op 2m46s

8. Leonie Bentveld – op 3m01s

9. Laura Verdonschot – op 3m25s

10. Hélène Clauzel – op 3m26s