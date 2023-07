Puck Pieterse verovert Nederlandse titel mountainbiken

Puck Pieterse heeft zaterdag goud gewonnen op het Nederlands kampioenschap mountainbiken in Oldebroek. Er stond in de Gelderse bossen geen maat op Pieterse, die eerder dit seizoen al Europees kampioen werd op de MTB en volgende maand als topfavoriet aan het WK mountainbiken van start gaat.

Pieterse maakte er een saaie wedstrijd van in Oldebroek, want ze heerste van start tot finish en veroverde zo haar eerste Nederlandse titel cross-country bij de elites. Anne Tauber eindigde op de tweede plaats en Sophie von Berswordt kwam als derde over de finish. Rosa van Doorn won het NK bij de beloften en Lauren Molengraaf was de beste juniore.

Dit mountainbike-seizoen is Pieterse voorlopig een klasse apart, want ze leidt in het klassement van de Wereldbeker na overwinningen in Nove Mesto, Leogang en Val di Sole.

Lees ook: Van der Poel en Pieterse blikvangers in Nederlandse selectie voor WK mountainbike

Bij de mannen ging de winst naar de talentvolle Morris Gruiters. Hij is eigenlijk nog belofte, maar kwam in Oldebroek als eerste over de finish in de gecombineerde wedstrijd. Gruiters is daardoor naast Nederlands kampioen bij de elites ook U23-kampioen.