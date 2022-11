Puck Pieterse soleert naar Europese titel: “Ik besloot er meteen voor te gaan”

Video

Puck Pieterse kroonde zich zondag op overtuigende wijze tot de nieuwe Europees kampioene veldrijden bij de beloften-vrouwen. De Nederlandse reed reeds in de eerste ronde weg bij de rest van het veld, dat haar niet meer terug zou zien voor de finish. In het flashinterview na afloop deed ze haar verhaal, later stond ze ook WielerFlits te woord.

“Het was een snelle start, zoals altijd bij de beloften-vrouwen”, begint Pieterse in het flashinterview. “Na de start voelde ik me goed, dus ik besloot er in de eerste ronde meteen voor te gaan. Ik wilde van voren zitten tijdens de technische passages. Het pakte gelukkig goed uit. Ik had een gat dat ik gelukkig kon behouden.”

Pieterse vertelde ook nog over haar bandenkeuze. “Het parcours is flink opgedroogd. Ik reed achter met Typhoon banden en voor met Rhino’s. Dat was een goede combinatie, denk ik. Gisteren zagen we ook dat je uit de problemen moet blijven, dat je je fiets goed moet houden en geen lekke banden moet krijgen. Dan is het een mooi rondje.”