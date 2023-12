zondag 17 december 2023 om 15:18

Puck Pieterse rijdt op karakter naar plaats twee: “Vechtlust was vandaag aanwezig”

Video Puck Pieterse wacht nog altijd op haar eerste zege van dit crossseizoen, ook na de Wereldbeker van Namen. De Nederlandse kampioen moest in de zware klimcross duidelijk haar meerdere erkennen in haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, maar wist op karakter nog wel de tweede plaats uit de brand te slepen.

Pieterse ging voor de start resoluut voor de overwinning en in de openingsminuten leek er nog weinig aan de hand. “Ik had best een goede start, maar na twee klimmetjes liep mijn ketting eraf. Ik kon daarna ook niet meer schakelen naar mijn grootste tandwiel. Ik moest heel wat renster aan de kant duwen en inhalen na mijn fietswissel”, kon Pieterse na afloop nog lachen.

De renster van Fenix-Deceuninck kende dus geen vlekkeloze openingsronde en daar bleef het helaas niet bij. “In de tweede ronde kwam ik bij Lucinda (Brand, red.) en waren we dus met z’n tweeën in de achtervolging op Ceylin. Ik kreeg daarna alleen nog een probleempje met mijn BOA, mijn schoenplaatje zat los. Ik moest dus wel even stoppen en verloor zo weer wat seconden.”

Dit bleek een belangrijk moment in de cross, ook al omdat koploopster Alvarado nog een tandje wist bij te schakelen. “Ik kende een minder moment in de cross, maar wist mezelf wel weer terug te vinden.” Dit resulteerde uiteindelijk nog in een tweede plaats, aangezien Pieterse na een spannende slotfase wist af te rekenen met Brand. “Mijn vechtlust was vandaag zeker wel aanwezig”, is haar conclusie.

Pieterse zal nog wat langer moeten wachten op haar eerste veldritzege van het seizoen, maar kan wel goed leven met een (nieuwe) tweede plaats. “Ik geloofde aanvankelijk wel in de overwinning, maar Ceylin had op een gegeven moment plots dertig seconden. Je ziet haar dan niet meer rijden en dan wordt het lastig. Een fout op dit parcours is snel gemaakt, maar Ceylin was vandaag wel duidelijk de sterkste.”