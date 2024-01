zondag 21 januari 2024 om 15:30

Puck Pieterse over manoeuvre Van Empel in slotbocht Benidorm: “Anders was ze er links over gekomen”

Video Net niet voor Puck Pieterse in de Wereldbeker Benidorm. In de Spaanse cross vocht ze een boeiend duel uit met Fem van Empel, maar moest ze in de ultieme slotfase het hoofd buigen. “Het ging goed”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Fem en ik waren aan elkaar gewaagd”, aldus Pieterse. “Ik denk dat het een heel mooie koers is geweest om te rijden én te zien. Helaas had ik hem net niet in de laatste ronde, maar ik was verder gekomen dan vorig jaar, dus wie weet volgend jaar weer een kans.”

Van Empel maakte het verschil in een van de laatste bochten. De wereldkampioene dook onderdoor bij Pieterse en zette haar op zij met een licht schouderduwtje. “Of ik geflikt ben? Dat is altijd zo hè, in zo’n sprint. We weten allebei dat we als eerste die laatste bocht door willen komen. En ik weet ook dat Fem me daar nog voorbij wil komen, want dat was het laatste moment waar het echt kon.”

“Ze kwam met veel snelheid, maar je kunt niet de hele weg afzetten. Je kan je breed maken, maar daar blijft het ook bij. Ik dacht: ik neem nog een andere lijn, om er dan toch nog overheen te gaan. Maar ze was zo snel weg, dus toen was het een verloren zaak. Of ik te veel ruimte liet? Misschien wel, maar als ik al vanaf het begin heel erg rechts was gaan rijden, was ze er links voorbijgekomen.”