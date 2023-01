Puck Pieterse over de Kuil in Zonhoven: “Ik wilde daar te graag vol gas gaan”

Puck Pieterse greep in de Wereldbeker Zonhoven naast de zege. Ze eindigde als tweede, achter Shirin van Anrooij. Dat was de verdiende winnares, zei Pieterse in het flashinterview na afloop.

De Wereldbeker Zonhoven staat bekend om de beroemde én beruchte Kuil: een lastige zandafdaling, waar de renners en rensters steil naar beneden gaan. “Tijdens de verkenning dacht ik: niemand gaat hier sneller naar beneden”, zei Pieterse over dit punt in het parcours. “Maar toen, in de koers zelf, wilde ik te graag vol gas gaan. Daardoor viel ik een paar keer.”

Volgens Pieterse was haar tweede plek echter niet te wijten aan die valpartijen. “Na twee rondes maakte ik eigenlijk geen fouten meer, en toch reed Shirin steeds verder weg. Ze was dus zeker de sterkste vandaag. Het verbaast me niet dat ze zo sterk is. Ik weet van Shirin dat ze altijd heel sterk is na de kerstperiode. Vorig jaar zagen we ook dat ze naar haar topvorm toegroeide richting het WK. Het is dan heel moeilijk om haar te verslaan.”