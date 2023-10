Zeger Schaeken • zondag 15 oktober 2023 om 20:30

Fem van Empel soleert dominant naar zege in eerste Wereldbeker in Waterloo, Puck Pieterse tweede

Fem van Empel heeft de eerste Wereldbeker veldrijden in Waterloo gewonnen. De wereldkampioene trok door in de tweede ronde en reed solo naar de zege. Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado konden heel even volgen, maar moesten al snel vrede nemen met de overige podiumplaatsen.

De start van de eerste Wereldbeker verliep wat woelig. Een valse start zorgde ervoor dat de rensters enkele minuten later aan hun wedstrijd begonnen. De tweede keer verliep de start wel zonder problemen en was het Fem van Empel die de kopstart nam. Puck Pieterse en Zoe Bäckstedt volgden in haar spoor.

Shirin van Anrooij was de enige topper die haar start gemist had. De renster van Baloise Trek Lions, die op voorhand vertelde dat ze ziek was opgestaan, kwam nooit meer terug in de wedstrijd en gaf in de derde ronde op. Voor Van Anrooij was het overigens de laatste cross voor een lange rustperiode.

Foutenlast bij Pieterse, Van Empel solo

Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado schoten wel goed uit de startblokken. De twee haakten hun wagonnetje bij Van Empel aan en trokken, met een mooi gaatje op de rest van het veld, de tweede ronde in. Van Empel bleef een hoog tempo opleggen, waarna Nederlandse kampioene Pieterse twee foutjes maakte en tegen aan achterstand aankeek. Van Empel twijfelde niet, Alvarado was ondertussen ook al gelost, en trok door.

De spanning keerde niet meer terug. Wereldkampioene Van Empel was duidelijk de sterkste en reed alleen maar verder weg van de tegenstand. Uiteindelijk kwam de renster van Jumbo-Visma binnen met een voorsprong van 36 seconden op Pieterse. Alvarado mocht voor een tweede keer dit seizoen op het podium kruipen, deze keer wel een trede lager dan in Beringen.

Uitslag Wereldbeker Waterloo

1. Fem van Empel

2. Puck Pieterse op 36s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m51s

4. Maghalie Rochette op 2m4s

5. Zoe Bäckstedt op 2m22s

6. Manon Bakker op 2m33s

7. Clara Honsinger op 2m59s

8. Isabelle Holmgren op 3m15s

9. Leonie Bentveld op 3m49s

10. Caroline Mani op 4m13s